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Tovább fokozódik a hőség, 42 fok is lehet a jövő héten
Globál

Tovább fokozódik a hőség, 42 fok is lehet a jövő héten

Portfolio
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A következő napokban tovább erősödik a kánikula Magyarországon: hétfőn már 40, kedden 41, szerdán és csütörtökön pedig akár 42 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A forróságot helyenként zivatarok szakíthatják meg.
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Vasárnap nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az Északi- és a Dunántúli-középhegység térségében ugyanakkor néhány zápor, zivatar kialakulhat, amelyeket viharos széllökések, apró szemű jég és intenzív csapadék is kísérhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakulhat. A napi középhőmérséklet az ország nagy részén meghaladhatja a 29 fokot.

Hétfőn sok napsütésre lehet számítani, az Északi-középhegységben egy-egy zápor vagy zivatar fordulhat elő. Délután 36–40 fokot mérhetünk.

Kedden tovább fokozódik a hőség, száraz, napos idő mellett 37–41 fok valószínű. A hét legforróbb napja szerda lehet:

a csúcshőmérséklet 38 és 42 fok között alakulhat, miközben számottevő csapadékra nem lehet számítani.

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Csütörtökön az ország északi és északnyugati részén már megjelenhetnek záporok és zivatarok, a maximumok azonban továbbra is elérhetik a 42 fokot. Pénteken többfelé kialakulhat csapadék, és valamelyest enyhülhet a forróság, de egyes térségekben még 41 fokot is mérhetnek.

Szombatra 31–38 fok közé mérséklődhetnek a maximumok, miközben tovább csökken a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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