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Ukrajna több térségben is csapást mért Oroszországra - Háborús híreink vasárnap
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Ukrajna több térségben is csapást mért Oroszországra - Háborús híreink vasárnap

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Újabb ukrán dróntámadások érték vasárnap hajnalban Oroszország több térségét: jelentések szerint találat érte az engelsi légibázist, a szaratovi olajfinomítót és egy Szamara környéki logisztikai központot is. A szaratovi régió kormányzója két halálos áldozatról és civil létesítmények megrongálódásáról számolt be, Moszkva közelében pedig hat drónt semmisített meg az orosz légvédelem. Kijev eközben folytatja az orosz energetikai és katonai infrastruktúra elleni mélységi csapásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.
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Halottjai vannak a szaratovi régió elleni ukrán dróntámadásnak

Két ember életét vesztette a szaratovi régió elleni éjszakai ukrán dróntámadásban - közölte Roman Buszargin kormányzó vasárnap a Max üzenetküldő alkalmazásban.

A kormányzó szerint károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában Szaratovban és Engelsben. Utóbbi városban, ahol katonai repülőtér is működik, megsérült egy többemeletes lakóház.

A szamarai régióban kigyulladt a Wildberries webáruház raktára; az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 635 ukrán repülőszerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt eddigi legnagyobb erejű dróntámadás.

A tárca közölte, hogy az éjjel az odesszai kikötőben orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló üzemanyagtartályokat, a mikolajiviben egy legénység nélküli motorcsónakok üzemeltetésére átalakított vontatóhajót. Emellett, a Fekete-tengeren, Zatoka településtől nyolc kilométerre keletre találat ért egy katonai rakománnyal haladó szárazáruszállító hajót.

(MTI)

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Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, hogy kérje meg Elon Muskot, hogy engedélyezze a Starlink kommunikációs rendszer használatát Oroszország területén – számolt be a The Atlantic. A lépéssel azt akarja elérni, hogy az orosz területeken található rakétaindító állomásokat célba tudja venni. Észak-Korea egyre erősebb kapcsolatokat épít ki Oroszországgal, ennek ékes bizonyítéka egy új rakétagyár, amelyet mindössze 18 hónap alatt húztak fel, az ország északkeleti területén. Itt K-23-as ballisztikus rakétákat gyártanak, az üzemet a föld alá rejtették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton

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