Ukrajna több térségben is csapást mért Oroszországra - Háborús híreink vasárnap

Halottjai vannak a szaratovi régió elleni ukrán dróntámadásnak
Két ember életét vesztette a szaratovi régió elleni éjszakai ukrán dróntámadásban - közölte Roman Buszargin kormányzó vasárnap a Max üzenetküldő alkalmazásban.
A kormányzó szerint károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában Szaratovban és Engelsben. Utóbbi városban, ahol katonai repülőtér is működik, megsérült egy többemeletes lakóház.
A szamarai régióban kigyulladt a Wildberries webáruház raktára; az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt.
Az orosz védelmi minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 635 ukrán repülőszerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt eddigi legnagyobb erejű dróntámadás.
A tárca közölte, hogy az éjjel az odesszai kikötőben orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló üzemanyagtartályokat, a mikolajiviben egy legénység nélküli motorcsónakok üzemeltetésére átalakított vontatóhajót. Emellett, a Fekete-tengeren, Zatoka településtől nyolc kilométerre keletre találat ért egy katonai rakománnyal haladó szárazáruszállító hajót.
(MTI)
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