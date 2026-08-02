Ukrajna több térségben is csapást mért Oroszországra - Háborús híreink vasárnap

Két ember életét vesztette a szaratovi régió elleni éjszakai ukrán dróntámadásban - közölte Roman Buszargin kormányzó vasárnap a Max üzenetküldő alkalmazásban.

A kormányzó szerint károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában Szaratovban és Engelsben. Utóbbi városban, ahol katonai repülőtér is működik, megsérült egy többemeletes lakóház.

A szamarai régióban kigyulladt a Wildberries webáruház raktára; az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 635 ukrán repülőszerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt eddigi legnagyobb erejű dróntámadás.

A tárca közölte, hogy az éjjel az odesszai kikötőben orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló üzemanyagtartályokat, a mikolajiviben egy legénység nélküli motorcsónakok üzemeltetésére átalakított vontatóhajót. Emellett, a Fekete-tengeren, Zatoka településtől nyolc kilométerre keletre találat ért egy katonai rakománnyal haladó szárazáruszállító hajót.

(MTI)