Vörös riasztást rendelnek el Olaszország szinte összes nagyvárosában

Az olasz egészségügyi minisztérium adatai szerint szombaton 19,

vasárnap már 23 városban van érvényben vörös riasztás.

Hétfőre Ancona és Bari is felkerül a listára, így a megfigyelt települések közül csak Messina és Reggio Calabria marad alacsonyabb, sárga fokozatban.

A legmagasabb riasztási szint többek között Rómát, Milánót, Velencét, Firenzét, Nápolyt, Torinót, Bolognát, Palermót és Cagliarit is érinti. Nápolyban 39, Firenzében és Palermóban 38, Rómában 37 fok körüli hőérzetre számítanak, egyes előrejelzések azonban ennél jóval magasabb tényleges hőmérsékleteket valószínűsítenek.

A vörös fokozat elhúzódó, az egészségre általános veszélyt jelentő hőhullámot jelez. Ilyen körülmények között az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek mellett az egészséges, aktív embereknél is megnő a rosszullétek és a hőártalmak kockázata.

Olaszországban ez már a nyár negyedik jelentősebb hőhulláma. A tartós forróság és az aszály a mezőgazdaságban is egyre komolyabb gondokat okoz: Piemontban a szőlőszüretet is előrébb hozhatják, a Pó vízszintje pedig rekordmélységbe süllyedt. Puglia tartományban ismét fellángoltak az erdőtüzek, Peschici közelében pedig a parti őrségnek több száz embert kellett hajókkal kimenekítenie a strandokról.

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