Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Bankmonitor Eggyel kevesebb banknál érhető el az Otthon Start 3% alatti kamattal Augusztustól a Gránit Banknál fix évi 3 százalékos kamat mellett érhető el az Otthon Start. A banknál korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető a támogatott hitel azok sz

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RSM Blog ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra? Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz

Holdblog Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...

Holdblog Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo

Ricardo Varoufakis meg a lánya Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

ChikansPlanet Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M