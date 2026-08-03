Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
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Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására
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Jól vizsgázik a nemzet: bőven a várt alatt alakul az országos rendszerterhelés
Kapitány István szerint egy teljes paksi blokknál is több áramot spóroltak meg a magyarok
Megindulhatott a hőhelyzet és aszály miatti pánikvásárlás
Megrohanták a boltokat a vásárlók, kartonszámra viszik az ásványvizet.
Oroszországi szerverekről támadhatták meg a Magyar Államkincstár rendszerét
Haladéktalanul leválasztották a fertőzött szervereket.
A frontvonaltól 800 kilométerre csaptak le az ukránok: kigyulladt az orosz Amazon óriásraktára
Ukrajna egy ideje tendenciózusan támadja a Wildberries telephelyeit.
Magyar Péter: egy teljes hónapig is eltarthat a paksi leállás
több száz cég jelentett be önkorlátozást, egyelőre nem lesz szükség beavatkozásra
FŐKERT: súlyos károkat okozhat az öntözés teljes leállítása – öt pontba szedték a legfontosabb szempontokat
Veszélybe van Budapest 400 milliárdos zöldvagyona.
Megjelent a figyelmeztető térkép: brutális hőhullám csap le a jövő héten
Magyarországon tér el leginkább az időjárás a megszokottól.
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Varoufakis meg a lánya
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