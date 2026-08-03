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Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Globál

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

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Átfogó ukrán támadás érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: csapás érte Szimferopolt, Kercset és Feodosziját is. Az oroszok Kramatorszk és Szlovjanszk bekerítésén dolgoznak, Kosztyantynivkát pedig szinte teljesen elfoglalták. A háttérben politikai változások zajlanak: a "Hajlandók koalíciója" széteshet, Trump főtárgyalóit pedig lecserélhetik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
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Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Gian Marco Benedetto/Anadolu via Getty Images

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