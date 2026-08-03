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Avartűz miatt megbénult az egyik forgalmas magyar vasútvonal
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Avartűz miatt megbénult az egyik forgalmas magyar vasútvonal

MTI
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Avartűz miatti jelentős változásokra kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon - közölte a Mávinform hétfő este a honlapján.

Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van - írták.

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