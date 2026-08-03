Az extrém hőség miatt újabb atomerőmű került veszélybe Magyarország szomszédjában

A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőmű (NEK) termelését, a legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet - közölte hétfőn az üzemeltető.

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A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlaghőmérséklete a brezicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius-fokot, a folyó vizének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius-fok lehet.

A NEK közlése szerint a Száva vízhőmérséklete jelenleg 24,8 Celsius-fok, a napi felmelegedés mértéke pedig 2,8 Celsius-fok.

Az atomerőmű hétfőn még teljes reaktorteljesítménnyel működött, a hűtőtornyok üzemeltetése mellett és a folyóra vonatkozó környezetvédelmi korlátozások betartásával. A csapadékhiány miatt ugyanakkor alacsony a Száva vízhozama, jóllehet a folyó hőmérséklete egyelőre elmarad a korábbi hőhullámok idején mért csúcsértékektől.

A krskói atomerőmű működését a Száva felmelegedésére vonatkozó környezetvédelmi előírások korlátozzák. Alacsony vízhozam és magas vízhőmérséklet esetén az erőmű a harmadik hűtőkör hűtőtornyainak üzemeltetésével mérsékli a folyó felmelegedését.

A vállalat hangsúlyozta: az erőmű működését továbbra is az időjárási és vízügyi viszonyokhoz igazítják, az előírt környezetvédelmi határértékek betartása mellett.

A hűtőtornyok üzemeltetése növeli az erőmű energiafelhasználását, a melegebb hűtővíz pedig rontja a termelés hatékonyságát. Emiatt csökken a blokk teljesítménye és az előállított villamos energia mennyisége.

Aleksander Mervar, az Eles szlovén villamosenergia-átviteli rendszerirányító vezérigazgatója a múlt héten a szlovén köztelevíziónak nyilatkozva elmondta: azt javasolták, hogy végső esetben az atomerőmű átmeneti felmentést kaphasson egyes környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése alól.

A vezérigazgató szerint a krskói atomerőmű esetleges leállítása nemcsak termeléskiesést okozna, hanem kedvezőtlenül befolyásolhatná a szlovén villamosenergia-átviteli hálózat feszültségviszonyait is, ezért a rendszerirányítónak külön intézkedéseket kellene tennie a hálózat stabil működésének fenntartására.

A Westinghouse amerikai vállalat közreműködésével épült krskói egyreaktoros nyomottvizes atomerőmű a szlovén-horvát határ közelében, a magyar határtól mintegy 80 kilométerre működik. A még a jugoszláv időszakban létesült erőmű 1983-ban kezdte meg kereskedelmi üzemét.

Az atomerőmű tulajdonosa fele-fele arányban a szlovén Gen Energija és a Horvát Elektromos Művek (HEP). A létesítmény évente mintegy 6 ezer gigawattóra villamos energiát termel, amellyel Szlovénia áramigényének körülbelül egynegyedét, Horvátországénak pedig mintegy egyötödét fedezi. A reaktor eredetileg engedélyezett, 40 éves üzemideje 2023-ban járt le, de az erőmű akkor környezetvédelmi engedélyt kapott működésének további 20 évvel történő meghosszabbítására.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio