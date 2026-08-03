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Az utolsó pillanatban lépett vissza Trump a katonai csapástól, pedig Irán szerint szó sincs tárgyalásról
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Az utolsó pillanatban lépett vissza Trump a katonai csapástól, pedig Irán szerint szó sincs tárgyalásról

Portfolio
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Irán hétfőn cáfolta, hogy bármilyen tárgyalást folytatna az Egyesült Államokkal, és közölte, hogy találkozót sem terveznek. Teherán ezzel ellentmondott Donald Trumpnak, aki éppen a tárgyalásokra hivatkozva fújta le a hétvégén bejelentett "hatalmas csapásokat".

Trump a hétvégén egy már jól ismert mintázatot követett. Vasárnap az Air Force One fedélzetén bejelentette, hogy Irán ellen "masszív támadásokat" terveznek, majd az utolsó pillanatban visszavonta a parancsot.

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– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy hétfő délután megkezdődnek a tárgyalások Teheránnal. Helyszínt és résztvevőket ugyanakkor nem nevezett meg.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője,

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Eszmáíl Bagáí határozottan cáfolta az amerikai elnök állítását.

Közlése szerint sem tárgyalások nem folynak, sem találkozókra nem készülnek, Irán pedig a közeljövőben nem fogad külföldi küldöttségeket, és tárgyalókat sem küld külföldre. Az egyetlen folyamatban lévő egyeztetés Ománnal zajlik a Hormuzi-szoros helyzetéről. Abbász Arákcsí külügyminiszter emellett iraki vallási zarándoklaton tartózkodik, így a hét végéig nem is elérhető.

Trump ezt követően a Truth Social felületén "hihetetlenül kétszínűnek" nevezte az iráni vezetést. Azt állította, hogy Teherán kezdeményezte a találkozót, és a "közeljövőben" további megbeszéléseket terveznek. Az elnök megismételte azt az állítását is, miszerint az amerikai haditengerészet teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen a konfliktus kirobbanása előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottféldgáz-forgalmának ötöde haladt át.

A hétfői események illeszkednek abba a mintázatba, amely az Izraellel közösen, több mint öt hónapja indított "Epic Fury hadművelet" óta megfigyelhető. Trump többször fenyegetőzött katonai akcióval, majd diplomáciai egyeztetésekre hivatkozva visszalépett. Irán a konfliktus lezárását célzó júniusi egyetértési nyilatkozat július eleji összeomlása óta nyilvánosan elutasítja a Washingtonnal folytatandó tárgyalásokat. Trump a háború elején kitűzött céljait – Irán nukleáris programjának felszámolását, regionális fenyegetőképességének visszaszorítását és a rezsimváltás feltételeinek megteremtését – eddig nem tudta elérni.

A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés továbbra is a vita egyik központi eleme. Washington szerint a júniusi megállapodás értelmében Iránnak meg kellett volna nyitnia a stratégiai fontosságú vízi utat, Teherán viszont azzal érvel, hogy a szöveg kifejezetten fenntartotta a hajóforgalom feletti iráni fennhatóságot. Az Egyesült Államok eddig nem tudta rákényszeríteni Iránt a szoros ellenőrzésének feladására, ami a globális olajárak emelkedéséhez és az amerikai benzinárak politikailag érzékeny növekedéséhez vezetett. A Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn mintegy öt százalékot esett, hordónként 83,52 dollár körüli szintre, miután Trump ismét visszalépett a katonai fellépéstől.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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