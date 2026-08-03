Az utolsó pillanatban lépett vissza Trump a katonai csapástól, pedig Irán szerint szó sincs tárgyalásról

Irán hétfőn cáfolta, hogy bármilyen tárgyalást folytatna az Egyesült Államokkal, és közölte, hogy találkozót sem terveznek. Teherán ezzel ellentmondott Donald Trumpnak, aki éppen a tárgyalásokra hivatkozva fújta le a hétvégén bejelentett "hatalmas csapásokat".

Trump a hétvégén egy már jól ismert mintázatot követett. Vasárnap az Air Force One fedélzetén bejelentette, hogy Irán ellen "masszív támadásokat" terveznek, majd az utolsó pillanatban visszavonta a parancsot.

Inkább megegyeznék. Nem akarok embereket ölni

– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy hétfő délután megkezdődnek a tárgyalások Teheránnal. Helyszínt és résztvevőket ugyanakkor nem nevezett meg.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője,

Eszmáíl Bagáí határozottan cáfolta az amerikai elnök állítását.

Közlése szerint sem tárgyalások nem folynak, sem találkozókra nem készülnek, Irán pedig a közeljövőben nem fogad külföldi küldöttségeket, és tárgyalókat sem küld külföldre. Az egyetlen folyamatban lévő egyeztetés Ománnal zajlik a Hormuzi-szoros helyzetéről. Abbász Arákcsí külügyminiszter emellett iraki vallási zarándoklaton tartózkodik, így a hét végéig nem is elérhető.

Trump ezt követően a Truth Social felületén "hihetetlenül kétszínűnek" nevezte az iráni vezetést. Azt állította, hogy Teherán kezdeményezte a találkozót, és a "közeljövőben" további megbeszéléseket terveznek. Az elnök megismételte azt az állítását is, miszerint az amerikai haditengerészet teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen a konfliktus kirobbanása előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottféldgáz-forgalmának ötöde haladt át.

A hétfői események illeszkednek abba a mintázatba, amely az Izraellel közösen, több mint öt hónapja indított "Epic Fury hadművelet" óta megfigyelhető. Trump többször fenyegetőzött katonai akcióval, majd diplomáciai egyeztetésekre hivatkozva visszalépett. Irán a konfliktus lezárását célzó júniusi egyetértési nyilatkozat július eleji összeomlása óta nyilvánosan elutasítja a Washingtonnal folytatandó tárgyalásokat. Trump a háború elején kitűzött céljait – Irán nukleáris programjának felszámolását, regionális fenyegetőképességének visszaszorítását és a rezsimváltás feltételeinek megteremtését – eddig nem tudta elérni.

A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés továbbra is a vita egyik központi eleme. Washington szerint a júniusi megállapodás értelmében Iránnak meg kellett volna nyitnia a stratégiai fontosságú vízi utat, Teherán viszont azzal érvel, hogy a szöveg kifejezetten fenntartotta a hajóforgalom feletti iráni fennhatóságot. Az Egyesült Államok eddig nem tudta rákényszeríteni Iránt a szoros ellenőrzésének feladására, ami a globális olajárak emelkedéséhez és az amerikai benzinárak politikailag érzékeny növekedéséhez vezetett. A Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn mintegy öt százalékot esett, hordónként 83,52 dollár körüli szintre, miután Trump ismét visszalépett a katonai fellépéstől.

Forrás: Reuters

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