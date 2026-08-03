Az utolsó pillanatban lépett vissza Trump a katonai csapástól, pedig Irán szerint szó sincs tárgyalásról

Trump a hétvégén egy már jól ismert mintázatot követett. Vasárnap az Air Force One fedélzetén bejelentette, hogy Irán ellen "masszív támadásokat" terveznek, majd az utolsó pillanatban visszavonta a parancsot.
Inkább megegyeznék. Nem akarok embereket ölni
– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy hétfő délután megkezdődnek a tárgyalások Teheránnal. Helyszínt és résztvevőket ugyanakkor nem nevezett meg.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője,
Eszmáíl Bagáí határozottan cáfolta az amerikai elnök állítását.
Közlése szerint sem tárgyalások nem folynak, sem találkozókra nem készülnek, Irán pedig a közeljövőben nem fogad külföldi küldöttségeket, és tárgyalókat sem küld külföldre. Az egyetlen folyamatban lévő egyeztetés Ománnal zajlik a Hormuzi-szoros helyzetéről. Abbász Arákcsí külügyminiszter emellett iraki vallási zarándoklaton tartózkodik, így a hét végéig nem is elérhető.
Trump ezt követően a Truth Social felületén "hihetetlenül kétszínűnek" nevezte az iráni vezetést. Azt állította, hogy Teherán kezdeményezte a találkozót, és a "közeljövőben" további megbeszéléseket terveznek. Az elnök megismételte azt az állítását is, miszerint az amerikai haditengerészet teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost, amelyen a konfliktus kirobbanása előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottféldgáz-forgalmának ötöde haladt át.
A hétfői események illeszkednek abba a mintázatba, amely az Izraellel közösen, több mint öt hónapja indított "Epic Fury hadművelet" óta megfigyelhető. Trump többször fenyegetőzött katonai akcióval, majd diplomáciai egyeztetésekre hivatkozva visszalépett. Irán a konfliktus lezárását célzó júniusi egyetértési nyilatkozat július eleji összeomlása óta nyilvánosan elutasítja a Washingtonnal folytatandó tárgyalásokat. Trump a háború elején kitűzött céljait – Irán nukleáris programjának felszámolását, regionális fenyegetőképességének visszaszorítását és a rezsimváltás feltételeinek megteremtését – eddig nem tudta elérni.
A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés továbbra is a vita egyik központi eleme. Washington szerint a júniusi megállapodás értelmében Iránnak meg kellett volna nyitnia a stratégiai fontosságú vízi utat, Teherán viszont azzal érvel, hogy a szöveg kifejezetten fenntartotta a hajóforgalom feletti iráni fennhatóságot. Az Egyesült Államok eddig nem tudta rákényszeríteni Iránt a szoros ellenőrzésének feladására, ami a globális olajárak emelkedéséhez és az amerikai benzinárak politikailag érzékeny növekedéséhez vezetett. A Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn mintegy öt százalékot esett, hordónként 83,52 dollár körüli szintre, miután Trump ismét visszalépett a katonai fellépéstől.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk - Most féláron megveheted!
Közel 50 százalékos emelkedés is jöhet.
Szerződésszegés miatt borulhat a százmilliárdos állami üzlet, hatalmas összeget követelnek vissza
Magyar Péter jelentette be.
Jelentett az Alteo: ezt bizony ki lehet tenni az ablakba
Megugrott a bevétel és az EBITDA is.
Fontos kéréssel fordul Kapitány István a magyar lakossághoz az energiakrízis miatt
A tárcavezető jó és rossz hírekről egyaránt beszámolt.
Elérjük a 41 fokot, de már látni a kánikula végét Magyarországon
Egy északnyugat felől érkező hidegfrontnak köszönhetően.
Teljessé vált az egyszemélyi uralom: Putyin utolsó hazai ellenfele is elhagyta Oroszországot
Borisz Nagyezsgyin Párizsba menekült.
Tovább gyorsul az amerikai gazdaság
Négy éve nem érkezett ilyen erős adat.
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!