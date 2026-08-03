Bejelentés jött Iránból: cáfolják a tárgyalásokat, Hormuz zárva marad

A szóvivő azt állítja: Amerikával semmilyen tárgyalást nem folytat Irán, Ománnal pedig a Hormuzi-szorosról tárgyalnak, de ahogy fogalmazott,

a jelenlegi keretrendszer „nem elég ahhoz, hogy teljesen megnyíljon a szoros.”

Hozzátette: nem is várható, hogy a helyzet változni fog, amíg az amerikai agresszió folytatódik Iránnal szemben.

Trump elnök vasárnap jelentette be, hogy tárgyalni fognak Iránnal a Hormuzi-szoros újranyitásáról a mai nap folyamán.

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