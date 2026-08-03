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Bejelentette Trump elnök: már ma folytatódnak a tárgyalások Iránnal
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Bejelentette Trump elnök: már ma folytatódnak a tárgyalások Iránnal

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Hétfőn folytatódnak a tárgyalások Iránnal – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Beszélünk velük, tárgyalás formájában. Holnap délután kezdünk, meglátjuk, mi sül ki belőle. Nagyon szeretném ezt tenni. Sok életet megmentenénk, sok erőfeszítést megspórolnánk”

– mondta Trump elnök az Air Force One fedélzetén vasárnap éjjel.

Trump szombat éjjel jelentette be, hogy leállítja az Irán ellen tervezett átfogó katonai támadást, mivel „hamarosan megállapodnak” a Hormuzi-szoros újranyitásáról és a nukleáris program felszámolásában is áttörés várható.

Trump arról is beszélt, hogy Amerika szövetségesei, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar győzték meg arról, hogy ne támadjon.

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Trump arra nem tért ki, hogy pontosan mikor, hol folytatódnak majd a tárgyalások.

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