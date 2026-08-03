Dízelkrízis fenyegeti Magyarországot – Van egy kulcsszó, amelyen most sok múlik: importparitás

Elaszakadt a dízelár az olaj árától
ÚJABB TÖRTÉNELMI CSÚCSRA UGROTT AZ EURÓPAI DÍZEL FINOMÍTÓI MARZSA:
a crack spread hétfőn már hordónként 81,5 dollárig emelkedett. A mutató leegyszerűsítve azt fejezi ki, hogy egy hordónyi európai gázolaj piaci értéke mennyivel haladja meg az előállításához szükséges Brent kőolaj árát.
A mostani szint nemcsak új rekordot jelent, hanem azt is mutatja, hogy az európai és a globális dízelpiacon tovább fokozódott a korábban is rendkívüli feszültség. A crack spread még csütörtökön 68,5 dollár körül járt, innen néhány kereskedési nap alatt további 13 dollárral, közel 20 százalékkal emelkedett.
A drágulás ütemét jól érzékelteti, hogy a dízelmarzs tavaly tavasszal még jellemzően hordónként 3–5 dollár körül mozgott. Az év második felében a különbözet fokozatosan 15-25 dollár közé emelkedett, miközben a piac elkezdte beárazni az iráni konfliktus eszkalálódásának kockázatát. Az idei év elején még 20 dollár közelében járt a spread, márciusban azonban meredek emelkedés kezdődött, áprilisban pedig már a 65 dolláros szintet is átlépte. A későbbi átmeneti korrekció nem bizonyult tartósnak. Júliusban ismét felgyorsult a drágulás,
az elmúlt napokban pedig szinte függőlegessé vált az emelkedés: az európai dízel jegyzésára egyre nagyobb mértékben szakadt el a Brent árától.
Mi áll a háttérben?
A dízelpiacot egyszerre több, egymást erősítő kínálati sokk feszíti.
A múlt héten Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is rámutatott arra, amit mi az elmúlt hetekben többször is jeleztünk: jelenleg a dízel jelenti a régió és a világ üzemanyagpiacának leginkább kifeszített részét. A vezető elmondása szerint
- az iráni háború következtében a világ dízelellátásának mintegy 25 százaléka esett ki,
- az orosz dízelexport visszaesése miatt pedig további 10-13 százaléknyi mennyiség hiányzik a világpiacról.
A szűkös helyzet ráadásul tartósan fennmaradhat, hiszen az orosz kormány 2027. január 31-ig meghosszabbította a benzin és a dízel exportjára vonatkozó tilalmat a saját termeléssel nem rendelkező kereskedők esetében,
miközben a termelővállalatokra vonatkozó dízelexport-korlátozás szeptember 1-jéig marad hatályban.
Kulcsszó: importparitás
A magyar piac szempontjából kulcskérdés, hogy elegendő import érkezzen az országba. Magyarország ugyanis normál üzemi körülmények között, vagyis a százhalombattai finomító teljes kapacitású működése mellett is dízelfogyasztásának mintegy 30 százalékát behozatalból fedezi. Ez az arány jelenleg még magasabb, a Dunai Finomító várhatóan szeptember 22-én térhet vissza a teljes kapacitású működéshez.
Hernádi Zsolt arra figyelmeztetett, hogy
további dízelimport nélkül ellátási problémák alakulhatnának ki Magyarországon, ezért rendkívül fontos az importparitás fenntartása.
Mi az az importparitás?
Az importparitás azt az árszintet jelenti, amely mellett egy külföldi kereskedőnek a nemzetközi dízelár, a szállítási költségek és a devizaárfolyam figyelembevételével még megéri üzemanyagot behoznia Magyarországra. Ha a hazai árszint tartósan ez alá kerül, az importőrök más, magasabb árat kínáló piacokra irányíthatják a rakományokat. Az importparitás fenntartása tehát az ellátás egyik kulcsfeltétele, még akkor is, ha ez a világpiaci drágulás gyorsabb megjelenését jelenti a hazai árakban.
Amennyiben tehát a hazai kiskereskedelmi árak tartósan elmaradnának a régiós piaci szinttől, az importőrök elveszíthetnék érdekeltségüket a magyarországi szállításokban. Az ellátásbiztonság szempontjából ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy bár a múlt hét eleji adatok még nagyon jelentős dízel-árelőnyt mutattak a szomszédos országok áraihoz képest,
de az adatközlést követő napokban a világpiaci drágulás egyre inkább elkezdett beépülni a fogyasztói árakba is,
jelentősen csökkentve az üzemanyagturizmus ösztönzőjét és az ebből fakadó többletkereslet kockázatát.
Mindezen felül a logisztikai helyzet sem kedvező, mutatott rá a Mol-vezér: a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az uszályok egy része horgonyozni kényszerül, más hajók pedig csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek. Ez megdrágítja és lassítja a szállítást, miközben a régió éppen több importüzemanyagra szorulna.
Tartósan velünk maradhat a dízelsokk
A hordónkénti 81,5 dolláros dízel crack spread már nem pusztán a finomítók kiugró jövedelmezőségét tükrözi. A rekord mögött egy egyre súlyosabb globális kínálati probléma áll, amelyben egyszerre van jelen
- a közel-keleti ellátás kiesése,
- az orosz export összeomlása,
- az európai importfüggőség,
- valamint a régiós finomítói és logisztikai kapacitások szűkössége.
Amíg legalább az egyik kínálati sokk nem enyhül érdemben, a dízel jegyzésára tartósan magasan maradhat, a szélsőséges piaci mozgások pedig gyorsan megjelenhetnek a régiós nagykereskedelmi és végső soron a hazai fogyasztói árakban is.
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