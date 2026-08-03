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Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Globál

Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása

MTI
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Ismét összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata, ezért vasárnap késő este csaknem az egész sziget áram nélkül maradt - közölte a kubai állami áramszolgáltató, az Unión Eléctrica.

A mostani üzemzavart július folyamán három országos áramszünet előzte meg. Szombaton a nemzeti villamosenergia-rendszer részleges meghibásodása miatt a nyugati tartományokban már kiterjedt áramkimaradások voltak.

Az Unión Eléctrica az X-en és a Facebookon közzétett tájékoztatásában nem ismertette az összeomlás okát vagy a helyreállítás várható időpontját.

A mintegy tízmillió lakosú Kuba energiaellátási válsága az utóbbi időszakban tovább mélyült, mivel az ország egyre nehezebben jut import üzemanyaghoz.

A Reuters szerint a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok által alkalmazott olajembargó, amely tovább növeli az elöregedett kubai energetikai infrastruktúrára nehezedő terheket. A hírügynökség felidézte, hogy Donald Trump amerikai elnök január elején elrendelt intézkedései nyomán megszűnt a venezuelai olajszállítás, miközben a Mexikóból érkező import is leállt az amerikai nyomás fokozódása miatt. Venezuela korábban Kuba legfontosabb kőolajszállítója volt.

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A kialakult üzemanyaghiány közepette Havanna óvatosan megkezdte az energiaszektor részleges megnyitását befektetők előtt. A kubai hatóságok engedélyezték az első külföldi tőkével működő üzemanyagimport-vállalkozás létrehozását, emellett közel 200 kubai vállalat számára tették lehetővé a nagykereskedelmi üzemanyag-forgalmazásban való részvételt.

A Hszinhua emlékeztetett arra, hogy 2024 októbere óta Kuba több országos áramszünetet is elszenvedett erőművi meghibásodások, hurrikánok és egyéb tényezők miatt.

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