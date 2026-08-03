Elképesztő pusztítás Görögországban, negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel

A tengerparti Pszatha település közelében vasárnap alacsony magasságban ütközött össze a két helikopter. Az egyik gép kétfős legénysége életét vesztette, míg a másik gép személyzete túlélte a katasztrófát. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az ütközés körülményeit. Hétfőn több mint 400 tűzoltó és 21 repülőgép küzdött a lángokkal Kandíli és Ajía Szképi térségében, ahol sűrű, fekete füst és lángok borították be a fenyveseket. A szakemberek munkagépekkel tűzzáró sávokat alakítottak ki, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését a lakott területek felé.
A viharos, kiszámíthatatlan időjárás rendkívül megnehezítette az oltást.
Kosztasz Kacafadosz klímaválságügyi miniszterhelyettes elmondta, hogy az erős szél napokig megakadályozta a vízszállító repülőgépeket abban, hogy felvegyék a tengervizet, így a földi egységek légi támogatás nélkül maradtak.
Az előzetes vizsgálatok szerint a szomszédos Boiótia térségében a múlt héten keletkezett, mintegy 25 kilométeres szakaszon terjedő tüzet egy szélturbinákból áramot szállító magánvezeték kilengő kábeleiből kipattanó szikrák okozták. Az ügyben egy villamosmérnököt és egy alvállalkozót is őrizetbe vettek, akik ellen gondatlanságból elkövetett gyújtogatás gyanújával indult nyomozás. A hibás elektromos hálózatok az utóbbi években a görögországi erdőtüzek leggyakoribb kiváltó okaivá váltak, megelőzve a szándékos gyújtogatást és a gondatlanságot.
A gyorsan terjedő lángok dús erdőket pusztítottak el, és súlyos károkat okoztak az olajfaligetekben is, mindössze néhány hónappal a betakarítás előtt.
Európa-szerte pusztítanak az erdőtüzek a rekordokat döntő hőhullámok és a csapadékhiány miatt, a kutatók szerint ezeket az extrém körülményeket a klímaváltozás súlyosbítja. A viszonylag csapadékos tél után kisarjadt sűrű aljnövényzetet a májusi, júniusi és júliusi hőség teljesen kiszárította, így számos térség puskaporos hordóvá vált. Hollandiában egy természetvédelmi terület kapott lángra, Olaszországban újabb hőségriadóra készülnek, Bécsben pedig hétfőn 40,1 Celsius-fokos rekordhőmérsékletet mértek, ami megdöntötte a mindössze hat nappal korábban felállított csúcsot.
A napok óta tartó oltási műveletek a végletekig kimerítették a létszámhiánnyal küzdő görög tűzoltóságot. A kapacitáshiány a 2009 és 2018 közötti adósságválság idején elrendelt létszámstop közvetlen következménye.
Az a tűzoltó hasznos a társadalom számára, aki kipihent, nem pedig az, aki a kimerültség szélén áll
– hangsúlyozta Nikosz Lavranosz, a tűzoltósági dolgozók szakszervezeti szövetségének elnöke.
Forrás: Reuters
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