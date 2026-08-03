Friss élelmiszerrel és ivóvízzel terjed az alattomos kór: íme a tünetek, már két halálos áldozat is van Amerikában

A michigani egészségügyi hatóság hétfői bejelentése szerint

két haláleset is köthető a ciklosporiázis-járványhoz.

A Cyclospora cayetanensis parazita által okozott fertőzés a vékonybelet támadja meg, és kezelés nélkül a tünetek napoktól akár egy hónapnál is tovább fennállhatnak. A betegség különösen alattomos, ugyanis a panaszok a látszólagos javulást követően ismételten visszatérhetnek.

New Yorkban május 1-je és július 27-e között 511 esetet regisztráltak a város egészségügyi hivatalának tájékoztatása szerint. A fertőzés pontos forrásának feltárására indított vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

A ciklosporiázis széklettel szennyezett élelmiszerrel vagy ivóvízzel terjed, a korábbi járványkitörések jellemzően friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz voltak köthetők. A betegség lappangási ideje átlagosan egy hét, de a tünetek a fertőződéstől számított két nap és két hét közötti időszakban bármikor megjelenhetnek.

A New York-i egészségügyi hivatal a megelőzés érdekében azt javasolja, hogy az élelmiszerek előkészítése előtt és után mindenki alaposan mosson kezet szappannal, a kemény héjú zöldségeket és gyümölcsöket kefével tisztítsa meg, a sérült részeket pedig vágja le. A konyhai eszközöket, vágódeszkákat és munkafelületeket a használat előtt és után egyaránt fertőtleníteni kell, a zöldségeket és gyümölcsöket pedig lehetőség szerint hőkezelve érdemes fogyasztani.

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