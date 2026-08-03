  • Megjelenítés
Friss élelmiszerrel és ivóvízzel terjed az alattomos kór: íme a tünetek, már két halálos áldozat is van Amerikában
Globál

Friss élelmiszerrel és ivóvízzel terjed az alattomos kór: íme a tünetek, már két halálos áldozat is van Amerikában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tovább terjed a ciklospóra-fertőzés az Egyesült Államokban. Michigan államban már két halálesetet is azonosítottak a járvánnyal összefüggésben a Reuters tudósítása szerint. New Yorkban május óta több mint ötszáz megbetegedést regisztráltak. A bélrendszert támadó parazitás fertőzés elsősorban a robbanásszerű hasmenéssel járó tüneteiről ismert - tudósított az USA Today.

A michigani egészségügyi hatóság hétfői bejelentése szerint

két haláleset is köthető a ciklosporiázis-járványhoz.

A Cyclospora cayetanensis parazita által okozott fertőzés a vékonybelet támadja meg, és kezelés nélkül a tünetek napoktól akár egy hónapnál is tovább fennállhatnak. A betegség különösen alattomos, ugyanis a panaszok a látszólagos javulást követően ismételten visszatérhetnek.

New Yorkban május 1-je és július 27-e között 511 esetet regisztráltak a város egészségügyi hivatalának tájékoztatása szerint. A fertőzés pontos forrásának feltárására indított vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Még több Globál

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Teljessé vált az egyszemélyi uralom: Putyin utolsó hazai ellenfele is elhagyta Oroszországot

Bármelyik pillanatban lecsaphatnak a lázadók: újabb tengeri övezeteket nyilvánítottak veszélyzónává

A ciklosporiázis széklettel szennyezett élelmiszerrel vagy ivóvízzel terjed, a korábbi járványkitörések jellemzően friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz voltak köthetők. A betegség lappangási ideje átlagosan egy hét, de a tünetek a fertőződéstől számított két nap és két hét közötti időszakban bármikor megjelenhetnek.

A New York-i egészségügyi hivatal a megelőzés érdekében azt javasolja, hogy az élelmiszerek előkészítése előtt és után mindenki alaposan mosson kezet szappannal, a kemény héjú zöldségeket és gyümölcsöket kefével tisztítsa meg, a sérült részeket pedig vágja le. A konyhai eszközöket, vágódeszkákat és munkafelületeket a használat előtt és után egyaránt fertőtleníteni kell, a zöldségeket és gyümölcsöket pedig lehetőség szerint hőkezelve érdemes fogyasztani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Megvalósulhat Ukrajna legrosszabb rémálma: összeomlás szélén a hajlandók koalíciója - Stratégiai szövetségest veszíthet Kijev
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility