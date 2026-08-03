Hiába próbálkozik Trump, Netanjahuék nem tágítanak a konfliktusövezetből

Doron Spielman, Benjámin Netanjahu miniszterelnök szóvivője az AP-nek nyilatkozva közölte, hogy az izraeli hírszerzés értékelése szerint a Hamász továbbra is katonai erejének újjáépítésében érdekelt ahelyett, hogy valóban leszerelne. Kijelentette, hogy az izraeli hadsereg – amely az övezet több mint 60 százalékát ellenőrzi – nem fog kivonulni Gázából addig, amíg a Hamász le nem teszi a fegyvert. "A leszerelés azt jelenti, hogy fizikailag átadják a fegyvereket. Semmi kevesebbet" – szögezte le.
A nyilatkozat néhány nappal azután hangzott el, hogy a Hamász bejelentette, kész megkezdeni a leszerelést a tavaly októberben aláírt, amerikai közvetítésű tűzszüneti megállapodás keretében. Donald Trump elnök csütörtökön a közösségi médiában ismertette húszpontos béketervét, amely a Hamász fegyverletétét, kiterjedt alagútrendszerének felszámolását, az izraeli csapatok kivonulását, egy új palesztin technokrata kormány felállítását, valamint nemzetközi biztonsági erők telepítését irányozza elő – "gondosan strukturált fázisokban".
Az AP által megszerzett megállapodás szerint a Hamász által irányított rendőrség fegyvereinek átadása az amerikai támogatású palesztin technokrata bizottságnak – a Gázai Közigazgatási Nemzeti Bizottságnak – annak övezetbe érkezésekor esedékes, bár ennek időpontja egyelőre bizonytalan.
A nehézfegyverek összegyűjtése, a fegyvergyártó létesítmények és alagutak lebontása a bizottság megérkezése és a nemzetközi erők telepítése után kezdődne, az izraeli kivonulás szakaszaihoz kötve.
Izrael a közelgő októberi választások előtt vélhetően nem fog jelentős erőket visszavonni. Netanjahu nehéz újraválasztási küzdelemmel néz szembe, ugyanis szélsőjobboldali koalíciós partnerei a Hamász elleni nyomás fenntartását követelik, ellenzéke pedig a 2023. október 7-i támadás megelőzésének kudarcával vádolja. Amerikai tisztségviselők viszont hangsúlyozták, hogy Izraellel a tárgyalások minden szakaszában egyeztettek, és csupán a tavaly aláírt tűzszüneti megállapodásban vállaltak teljesítését kérik tőle.
Az AP forrásai szerint Izrael Tony Blair volt brit miniszterelnökön, a Trump vezette Béketanács tagján keresztül juttatta el kifogásait az amerikai elnöknek. Ezek között szerepel, hogy Izrael szabad kezet kapjon a gázai katonai műveletekre, Katar és Törökország ne vegyen részt a megállapodás szakaszainak ellenőrzésében, és az elkobzott fegyvereket megsemmisítsék, ne csupán tárolják. A Fehér Ház vasárnap nem kommentálta az izraeli hírszerzési értékelést. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint a közel hároméves konfliktusban eddig több mint 73 ezer ember vesztette életét az övezetben.
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