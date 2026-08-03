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Kimondták a meteorológusok: a mérések kezdete óta nem volt ilyen extrém nyár Angliában és Walesben
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Kimondták a meteorológusok: a mérések kezdete óta nem volt ilyen extrém nyár Angliában és Walesben

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Angliában és Walesben történelmi szárazsági rekord dőlt meg júliusban, a brit meteorológiai szolgálat, a Met Office előzetes adatai szerint ugyanis soha nem mértek még ilyen kevés csapadékot a hetedik hónapban.
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Az Egyesült Királyságban a megszokott júliusi csapadékmennyiség mindössze 35 százaléka hullott le, ami 1868 óta a legszárazabb júliust jelenti országos szinten. Dél-Angliában ennél is régebbi csúcs dőlt meg, az 1836 óta vezetett mérések alapján ugyanis nemcsak a legszárazabb július, hanem

összességében is a valaha mért legszárazabb hónap volt a mostani.

A csapadékhiány mellett a napsütéses órák száma is rekordot döntött, így Anglia és Wales a valaha mért legnaposabb hónapját zárta. Az idei év már korábban is tartogatott szélsőségeket, májusban és júniusban egyaránt új hőmérsékleti csúcsok dőltek meg az ország egyes részein.

A sorozatos hőhullámok miatt Wales teljes területén, valamint Anglia mintegy felén aszályhelyzetet hirdettek ki. A rendkívüli hőség súlyos közegészségügyi következményekkel járt, a becslések szerint ugyanis Nagy-Britanniában idén eddig 2877 ember vesztette életét a meleggel összefüggő okok miatt.

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Amy Doherty, a Met Office tudományos vezetője közleményében kiemelte, hogy a rekordszárazság, a rendkívüli meleg és a példátlan napsütés együttesen a mérések történetének egyik legszélsőségesebb nyári hónapját eredményezte.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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