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Leállhat a pancsovai olajfinomító
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Leállhat a pancsovai olajfinomító

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A Duna rendkívül alacsony vízállása már Szerbia energiaellátását is veszélyezteti: Aleksandar Vučić szerint nem kizárt, hogy a pancsovai olajfinomító működését is ideiglenesen fel kell függeszteni, miközben a folyón közlekedő hajók rakományát már most a felére kell csökkenteni. A szerb kormány rendkívüli ülésen tárgyal az energetikai stabilitás megőrzéséhez szükséges intézkedésekről.

Aleksandar Vučić szerb elnök kijelentette, hogy az ország súlyos energetikai problémákkal küzd, és

a Duna alacsony vízállása miatt akár ideiglenesen le is állhat a pancsovai olajfinomító.

Négy olyan folyamat is van, amelyhez szükségünk van a Dunára és a vízre. Rengeteg problémával szembesülünk. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, és remélem, nem kell leállítanunk a finomítót. Amennyiben mégis erre kényszerülnénk, két-három napon belül hajózhatatlanná válhat a Duna” – mondta Vučić újságíróknak a Petrovačka cesta térségében.

Az államfő szerint a Duna jelenleg még hajózható, a szállítmányok tömegét azonban 50 százalékkal csökkenteni kell.

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Vučić arról is beszélt, hogy komoly problémát okoz a kőolaj nemzetközi piaci jegyzésárának alakulása.

Számtalan gazdasági nehézséget kell majd elviselnünk, és Isten ments, hogy ismét le kelljen állítani a finomítót. Remélem, erre nem lesz szükség. Pénzügyileg, gazdasági eszközökkel mindezt át tudjuk vészelni,

de azt már nem lehet kezelni, ha a jegyzésárak tovább emelkednek. Nincs olaj, nincs dízel

– fogalmazott Vučić.

Bár az elnök szerint kérdéses, hogy „képesek vagyunk-e felvenni a harcot a természettel”, hozzátette: a lakosságnak egyelőre nem kell aggódnia, és majd ő tájékoztatja az embereket, „amikor eljön az aggodalom ideje”.

Augusztus 3-ára, hétfőre összehívták a szerb köztársasági válságstáb rendkívüli ülését, amelyen áttekintik a kialakult helyzetet, és intézkedéseket hoznak az energiaellátás stabilitásának megőrzése érdekében. Đuro Macut miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban takarékosan használja a villamos energiát a tartós hőhullám és a megemelkedett fogyasztás miatt. Hozzátette, hogy az energetikai ágazat helyzete „súlyos és komoly kihívásokkal terhelt”.

Hasonló felhívást tett közzé Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter is, aki kiemelte: májusban, júniusban és júliusban egyaránt a Vaskapu vízerőmű üzembe helyezése óta mért legalacsonyabb termelést regisztrálták.

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