Lebénulhat a gabonakereskedelem: Súlyos élelmiszerhiány jöhet az orosz-ukrán tengeri harcok miatt

Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy az Azovi-tengeren az ellenséges dróntámadások miatt kialakult feszült helyzetre válaszul munkacsoportot hozott létre az új útvonalak feltárására és a rakományforgalom alternatív szállítási módokra történő átterelésére. A tárca tájékoztatása szerint több kikötőüzemeltető cég is jelezte, hogy meglévő kapacitásai keretein belül kész többletrakományt fogadni és felgyorsítani a szállítási ütemet. A védelmi minisztériummal együttműködve emellett további intézkedéseket vezetnek be a hajózás biztonságának szavatolása érdekében.
A világ legnagyobb búzaexportőrének számító Oroszország és a szintén meghatározó agrárexportőr Ukrajna az elmúlt hetekben kölcsönösen támadta egymás agrárexport-létesítményeit és kereskedelmi hajóit a Fekete-tengeren, ami a globális piacokon felfelé hajtotta a búza árát.
Az orosz gabonaágazat fő lobbiszervezete pénteken arra figyelmeztetett, hogy az ukrán dróntámadások a közeljövőben teljesen megbéníthatják a fekete-tengeri gabonaexportot,
ami áremelkedéshez és élelmiszerhiányhoz vezethet Afrikában és a Közel-Keleten. Ukrajna legnagyobb agrárszövetsége, az UAC szintén arról számolt be, hogy az Odessza közelében mért orosz csapások korlátozzák az ukrán kivitelt a kulcsfontosságú betakarítási időszakban, ami a globális élelmiszer-ellátásra is negatív hatással lehet.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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