Már minden veszni látszott, de úgy tűnik, mégis hozzájuthatnak az ukránok a régóta várt fegyverekhez

A tervezett egyezség lényege, hogy Varsó a kiöregedő MiG–29-eseit nem hagyományos fegyvereladás vagy pénzügyi tranzakció keretében adná át, hanem ukrán dróntechnológiákért és hadműveleti tapasztalatokért cserébe. Lengyelország fokozatosan F–35A Lightning II vadászbombázókra és FA–50-es könnyű harci repülőgépekre cseréli le a szovjet érából visszamaradt flottáját, míg Ukrajna továbbra is nagyban támaszkodik a MiG–29-esekre a légvédelmi és csapásmérő feladatokban, valamint a nyugati precíziós fegyverzet integrációjában.

Az ügylet mindkét fél számára kézzelfogható előnyöket hozhat. Lengyelország számára a szovjet fejlesztésű gépek a modern nyugati típusok rendszerbe állításával egyre inkább veszítenek hadműveleti értékükből. Ezzel szemben Ukrajna vegyes, szovjet és nyugati repülőgépekből álló flottát üzemeltet, így a további MiG–29-eseket azonnal, külön átképzés vagy új logisztikai háttér kiépítése nélkül harcba tudná vetni. Varsó pedig cserébe közvetlen hozzáférést kapna a harctéren már bizonyított ukrán drónképességekhez.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes július 31-én a Radio Zet adásában – a PAP hírügynökség jelentése szerint – megerősítette, hogy Ukrajna konkrét ajánlatot nyújtott be, rögzítve a gépekért cserébe felajánlott dróntechnológiákat. A javaslatot jelenleg a lengyel védelmi tárca elemzi, a végleges döntést pedig Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter hozza meg a következő hetekben.

A tárgyalások pontos részleteit és a konkrét rendszereket egyelőre sem Varsó, sem Kijev nem hozta nyilvánosságra. Kosiniak-Kamysz korábbi nyilatkozatai mindenesetre árulkodóak, hiszen a tárcavezető következetesen "dróntechnológiákról" beszélt a kész rendszerek szállítása helyett. Ez arra utal, hogy a megállapodás technológiatranszfert, védelmi ipari együttműködést és hadműveleti know-how átadását is magában foglalhatja.

A csere egyébként már régóta a levegőben lógott,

ugyanis a lengyel-ukrán viszonyok elmérgesedésével Kijev részéről elkezdett akadozni a technológiatranszfer folyamata, melyre reagálva a lengyelek is befagyasztották a vadászbombázók szállításáról szóló tárgyalásokat.

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