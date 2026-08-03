  • Megjelenítés
Már minden veszni látszott, de úgy tűnik, mégis hozzájuthatnak az ukránok a régóta várt fegyverekhez
Globál

Már minden veszni látszott, de úgy tűnik, mégis hozzájuthatnak az ukránok a régóta várt fegyverekhez

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lengyelország a közeljövőben dönthet arról, hogy átadja-e megmaradt MiG–29-es vadászgépeinek egy részét Ukrajnának dróntechnológiáért cserébe - közölte az Army Recognition.

A tervezett egyezség lényege, hogy Varsó a kiöregedő MiG–29-eseit nem hagyományos fegyvereladás vagy pénzügyi tranzakció keretében adná át, hanem ukrán dróntechnológiákért és hadműveleti tapasztalatokért cserébe. Lengyelország fokozatosan F–35A Lightning II vadászbombázókra és FA–50-es könnyű harci repülőgépekre cseréli le a szovjet érából visszamaradt flottáját, míg Ukrajna továbbra is nagyban támaszkodik a MiG–29-esekre a légvédelmi és csapásmérő feladatokban, valamint a nyugati precíziós fegyverzet integrációjában.

Az ügylet mindkét fél számára kézzelfogható előnyöket hozhat. Lengyelország számára a szovjet fejlesztésű gépek a modern nyugati típusok rendszerbe állításával egyre inkább veszítenek hadműveleti értékükből. Ezzel szemben Ukrajna vegyes, szovjet és nyugati repülőgépekből álló flottát üzemeltet, így a további MiG–29-eseket azonnal, külön átképzés vagy új logisztikai háttér kiépítése nélkül harcba tudná vetni. Varsó pedig cserébe közvetlen hozzáférést kapna a harctéren már bizonyított ukrán drónképességekhez.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes július 31-én a Radio Zet adásában – a PAP hírügynökség jelentése szerint – megerősítette, hogy Ukrajna konkrét ajánlatot nyújtott be, rögzítve a gépekért cserébe felajánlott dróntechnológiákat. A javaslatot jelenleg a lengyel védelmi tárca elemzi, a végleges döntést pedig Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter hozza meg a következő hetekben.

A tárgyalások pontos részleteit és a konkrét rendszereket egyelőre sem Varsó, sem Kijev nem hozta nyilvánosságra. Kosiniak-Kamysz korábbi nyilatkozatai mindenesetre árulkodóak, hiszen a tárcavezető következetesen "dróntechnológiákról" beszélt a kész rendszerek szállítása helyett. Ez arra utal, hogy a megállapodás technológiatranszfert, védelmi ipari együttműködést és hadműveleti know-how átadását is magában foglalhatja.

Még több Globál

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Bejelentés jött Iránból: cáfolják a tárgyalásokat, Hormuz zárva marad

Lebénulhat a gabonakereskedelem: Súlyos élelmiszerhiány jöhet az orosz-ukrán tengeri harcok miatt

A csere egyébként már régóta a levegőben lógott,

ugyanis a lengyel-ukrán viszonyok elmérgesedésével Kijev részéről elkezdett akadozni a technológiatranszfer folyamata, melyre reagálva a lengyelek is befagyasztották a vadászbombázók szállításáról szóló tárgyalásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Lebénulhat a gabonakereskedelem: Súlyos élelmiszerhiány jöhet az orosz-ukrán tengeri harcok miatt

Megvalósulhat Ukrajna legrosszabb rémálma: összeomlás szélén a hajlandók koalíciója - Stratégiai szövetségest veszíthet Kijev

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű
Elképesztő jelentés jött: valóságos dróneső zúdult Moszkvára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility