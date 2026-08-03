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Mégsem lesznek
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Mégsem lesznek "börtönőrök" Izraelben a krokodilokból - Egyelőre

MTI
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A jeruzsálemi kerületi bíróság vasárnap ideiglenes végzéssel felfüggesztette Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter tervét, amellyel egy krokodilokkal teli vizesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül.

A döntést a Hadd éljenek az állatok (Tnu lahajot lihijot) állatvédő szervezet keresete nyomán hozták meg.

Ábrahám Rubin bíró indoklásában azt írta, hogy a krokodilokat érő várható káros hatásokról szóló állítások kivizsgálást igényelnek,

ezért indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, illetve az ehhez kapcsolódó előkészítő intézkedéseket.

Az állatvédő szervezet a döntést követően kiadott közleményében azt írta, hogy a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. Hozzátették, hogy a bírósági végzés egyelőre megakadályozza a visszafordíthatatlan beavatkozásokat, az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését.

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Címlapkép forrása: Edwin Remsberg via Getty Images

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