Mégsem lesznek "börtönőrök" Izraelben a krokodilokból - Egyelőre

A jeruzsálemi kerületi bíróság vasárnap ideiglenes végzéssel felfüggesztette Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter tervét, amellyel egy krokodilokkal teli vizesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül.

A döntést a Hadd éljenek az állatok (Tnu lahajot lihijot) állatvédő szervezet keresete nyomán hozták meg.

Ábrahám Rubin bíró indoklásában azt írta, hogy a krokodilokat érő várható káros hatásokról szóló állítások kivizsgálást igényelnek,

ezért indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, illetve az ehhez kapcsolódó előkészítő intézkedéseket.

Az állatvédő szervezet a döntést követően kiadott közleményében azt írta, hogy a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. Hozzátették, hogy a bírósági végzés egyelőre megakadályozza a visszafordíthatatlan beavatkozásokat, az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését.

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