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Megszólalt Trump: megadta az utolsó esélyt a pusztító katonai csapás előtt
Globál

Megszólalt Trump: megadta az utolsó esélyt a pusztító katonai csapás előtt

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívül éles hangnemben szólalt fel Iránnal szemben, és lefejezéssel fenyegette meg az országot, amennyiben Teherán nem hajlandó megállapodást kötni a két állam közötti konfliktus rendezéséről.

Trump kijelentette, hogy szeretne minden esélyt megadni Iránnak a tárgyalásokra, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy

ez az utolsó lehetőség a megegyezésre a nagyszabású katonai csapás megindítása előtt.

Az elnök úgy fogalmazott,

ez az utolsó esélyük arra, hogy aláírjanak egy jó megállapodást.

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Az amerikai elnök közlése szerint a tárgyalások jelenleg is zajlanak, és azokat többek között Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kérésére folytatják. Ez élesen ellentmond Teherán korábbi nyilatkozatának, amely szerint semmilyen egyeztetés nem folyik a felek között. Erről itt írtunk:

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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