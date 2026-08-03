Megszólalt Trump: megadta az utolsó esélyt a pusztító katonai csapás előtt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívül éles hangnemben szólalt fel Iránnal szemben, és lefejezéssel fenyegette meg az országot, amennyiben Teherán nem hajlandó megállapodást kötni a két állam közötti konfliktus rendezéséről.

Trump kijelentette, hogy szeretne minden esélyt megadni Iránnak a tárgyalásokra, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy

ez az utolsó lehetőség a megegyezésre a nagyszabású katonai csapás megindítása előtt.

Az elnök úgy fogalmazott,

ez az utolsó esélyük arra, hogy aláírjanak egy jó megállapodást.

Az amerikai elnök közlése szerint a tárgyalások jelenleg is zajlanak, és azokat többek között Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kérésére folytatják. Ez élesen ellentmond Teherán korábbi nyilatkozatának, amely szerint semmilyen egyeztetés nem folyik a felek között. Erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 03. Az utolsó pillanatban lépett vissza Trump a katonai csapástól, pedig Irán szerint szó sincs tárgyalásról

Trump hihetetlenül kétszínűnek nevezte az iráni vezetést a teheráni tagadásra reagálva. Az elnök arra is kitért, nem fogja hagyni, hogy Irán díjat szedjen a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom után.

Forrás: Reuters

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