A lapnak nyilatkozó európai vezetők és diplomaták főleg a francia elnökcserétől tartanak: az esélyesebb utód, a szélsőjobboldali Marine Le Pen, megígérte, hogy kivonja Franciaországot a NATO katonai műveleteiből, feloldja az Oroszország elleni szankciókat, és Kijevet Moszkvának kedvező békére kényszeríti. Baloldali riválisa, Jean-Luc Mélenchon még tovább ment, ő ugyanis a NATO-ból való teljes kilépést ígéri. A Telegraph forrásai szerint a brit tisztviselők már vizsgálják, mit jelentene bármelyikük győzelme a koalíció jövője és a minősített hírszerzési adatok megosztása szempontjából.

Egy nyugati tisztviselő nyíltan "komoly problémáról" beszélt a NATO számára egy ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén.

A legkézenfekvőbb jelölt Macron örökségének átvételére Friedrich Merz német kancellár lenne, aki éppen Európa legnagyobb haderejévé alakítja át a Bundeswehrt. Merz azonban belpolitikai válsággal küzd, és egyre többen kérdőjelezik meg, meddig marad hivatalban. Roderich Kiesewetter, a CDU korábbi képviselője szerint mind a CDU-ban, mind az SPD-ben jelen van az úgynevezett "moszkvai kapcsolat", így egyes tagok készek lennének normalizálni az Oroszországgal való viszonyt a háború után. Kiesewetter szerint ez magyarázza, hogy Merz miért tartja vissza a nagy hatótávolságú Taurus rakéták átadását, és miért nem kobozza el az orosz "árnyékflotta" hajóit. A kancellár emellett megakadályozta az EU azon kísérletét, amely az orosz diplomaták szabad schengeni mozgását korlátozta volna, és nem volt hajlandó bezárni a berlini Oroszország Háza nevű kulturális központot sem, amelyről széles körben feltételezik, hogy a moszkvai kémhálózat fedőszerveként szolgál.

Lengyelország és Olaszország szintén valószínűtlen jelölt a vezetői űr betöltésére. Donald Tusk és Giorgia Meloni egyaránt elutasította a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését, ráadásul mindkét országban választások elé néznek a jövő év végéig, így egyiküknek sincs motivációja arra, hogy európai vezető szerepet vállaljon.

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