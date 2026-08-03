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Példátlan feszültség Amerika szövetségesénél: élő adásban akarták kirúgni a tábornokot, de a hadsereg nem enged
Globál

Példátlan feszültség Amerika szövetségesénél: élő adásban akarták kirúgni a tábornokot, de a hadsereg nem enged

MTI
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Nyílt konfliktus robbant ki Izraelben a védelmi miniszter és a vezérkar között, miután Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap este élő televíziós adásban bejelentette az izraeli hadsereg Ciszjordániáért felelős parancsnokának leváltását. A hadsereg röviddel később közleményben tudatta, hogy a tábornok a helyén marad.

Kac a kormányközeli 14-es televízió esti műsorában jelentette be, hogy

leváltja Avi Blut vezérőrnagyot, a központi parancsnokság vezetőjét, mert szerinte egy erőszakos telepes ügyében a miniszter politikájával ellentétesen járt el.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy teljes és abszolút ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett.

A hadsereg röviddel később közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy Blut továbbra is hivatalában marad, mivel a védelmi miniszternek nincs hatásköre a vezérőrnagy egyoldalú felmentésére.

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