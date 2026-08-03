Rendkívüli időjárás Magyarországon: beállt az országos napi melegrekord, szinte sehol sem lehetett menekülni a forróság elől

Budapesten, Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius-fokig emelkedett a higanyszál. Ez a kiugró érték csaknem egy fokkal haladta meg a korábbi fővárosi napi rekordot, amelyet 2017-ben regisztráltak, szintén az újpesti állomáson, akkor 38,7 Celsius-fokkal.
Nemcsak a fővárosban, hanem az ország más részein is rendkívüli forróság volt tapasztalható. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius-fokot mutattak a műszerek.
Az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is beállt, amely megegyezik a 2017-ben Békéssámsonban regisztrált országos csúccsal – emelte ki a meteorológiai szolgáltató.
A rendkívüli forróságot jól mutatja, hogy
a napi maximumok országos átlaga is rendkívül magasan, 37,7 Celsius-fok körül alakult.
Ezen a napon még a hagyományosan hűvösebb hegyvidéki területeken sem lehetett igazi felfrissülést találni.
Kékestetőn volt a legkevésbé meleg, ott 29,9 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet – tették hozzá a bejegyzésben, jelezve, hogy az ország legmagasabb pontján is megközelítette a levegő a harmincfokos értéket.
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