Szintet lépett az ukrán haderő: mostantól a szárazföldön is retteghetnek az oroszok az új fegyvertől

A HUR közleménye szerint a hadműveletet a hírszerzés 13-as egysége hajtotta végre július végén.
Az akcióban két orosz radarberendezést semmisítettek meg,
köztük egy Podlet típusú radarrendszer vezérlőjárművét (a Podlet Moszkva egyik legfejlettebb alacsony magasságon repülő célpontok bemérésére használt rendszere), valamint egy Parol–4 típusú barát-ellenség azonosításra szolgáló radarállomást. A hatóság kiemelte, hogy ez volt az első alkalom, amikor a tengeri drónokról szárazföldi objektumokat támadtak a félszigeten. "A Magura drónok mostantól a szárazföldön is fenyegetést jelentenek az orosz megszálló erőkre, ami alapvetően új dimenziót nyit a harcokban" – áll a szervezet beszámolójában.
A Magura tengeri drónokat a HUR 2025 májusában mutatta be a nyilvánosságnak. A 13-as egység eddig kilenc orosz hadihajót semmisített meg és ötöt megrongált, emellett a platformok alkalmazásával három helikoptert és két vadászgépet is elpusztított, egy további helikopterben pedig károkat okozott.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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