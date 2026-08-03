Tehetetlenek ellene a megszokott fertőtlenítők: mit kell tudni a gyorsan terjedő veszélyes parazitáról, amely az Egyesült Államokban fertőz?

Az Egyesült Államokban az elmúlt évek egyik legnagyobb ciklospóra-járványa tombol. Az élősködő okozta bélfertőzés eddig több tízezer megbetegedést váltott ki, a legsúlyosabban érintett Michigan államban pedig két halálos áldozatot is követelt. A hatóságok a Taco Bell gyorsétteremláncban felszolgált jégsaláta-leveleket azonosították a fertőzés egyik fő forrásaként.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC)

45 szövetségi államban összesen 6707 laboratóriumi vizsgálattal megerősített ciklosporiázis-esetet tart nyilván, a betegek közül 423-an szorultak kórházi kezelésre.

Michigan állam egymagában több mint 11 ezer megbetegedést jelentett. A hatóság szerint a szám várhatóan tovább emelkedik, mivel akár hat hétbe is telhet egy-egy eset járványügyi besorolása. A két michigani elhalálozás súlyos alapbetegségekkel küzdő pácienseket érintett, akiknél a ciklosporiázis és az azzal járó kiszáradás tovább rontotta az egészségi állapotot.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálata a fertőzést kilenc államban – köztük Michiganben, Ohióban és Indianában – a Taco Bell éttermekben felszolgált, aprított jégsaláta-levelekhez kötötte. A salátát a Taylor Farms szállította, amely a Közép-Mexikóban található üzeméből származó jégsalátát dolgozta fel. A vállalat önkéntes termékvisszahívást rendelt el, leállította az érintett üzemet, és közölte, hogy a továbbiakban nem szerez be jégsalátát ebből a régióból. A visszahívás a Walmart Marketside márkájú termékeit, valamint a Sysco és más forgalmazók révén értékesített árukat is érintette.

A ciklosporiázist a Cyclospora cayetanensis nevű parazita okozza, amely jellemzően nyers gyümölcsökkel, zöldségekkel vagy szennyezett vízzel kerül a szervezetbe. A fertőzés tünetei az enyhétől a súlyosig terjedhetnek; különösen a gyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek vannak veszélyben. Kezelés nélkül a betegség hetekig elhúzódhat, és a kiszáradás miatt kórházi ellátást tehet szükségessé. Az Egyesült Államokban a halálos kimenetel ritkának számít.

Az FDA tájékoztatása szerint a ciklospóra ellenáll a szokásos vegyi fertőtlenítésnek, ezért a leghatékonyabb védekezés a zöldségek legalább 70 Celsius-fokra történő hőkezelése. A hatóság emellett azt javasolja, hogy a fogyasztók távolítsák el a leveles zöldségek külső leveleit, a gyümölcsöket és zöldségeket pedig alaposan mossák meg fogyasztás vagy hámozás előtt. A már kialakult fertőzés kezelésére a CDC trimetoprim-szulfametoxazol (Bactrim) antibiotikum-kombináció szedését ajánlja napi kétszer, hét-tíz napon át.

A járványügyi felügyelet terén figyelemre méltó fejlemény, hogy a CDC FoodNet nevű élelmiszer-biztonsági megfigyelőhálózata tavaly júliusban forráshiány miatt nyolcból hat kórokozó – köztük a ciklospóra – nyomon követését felfüggesztette. A CDC álláspontja szerint ez nem helyettesíti az országos jelentési rendszert, így a jelenlegi járvány adatgyűjtése nem szenvedett csorbát, hiszen 47 államban az egészségügyi szolgáltatók továbbra is kötelesek jelenteni a ciklosporiázis-eseteket.

Forrás: Reuters

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