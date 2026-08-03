Tehetetlenek ellene a megszokott fertőtlenítők: mit kell tudni a gyorsan terjedő veszélyes parazitáról, amely az Egyesült Államokban fertőz?

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC)
45 szövetségi államban összesen 6707 laboratóriumi vizsgálattal megerősített ciklosporiázis-esetet tart nyilván, a betegek közül 423-an szorultak kórházi kezelésre.
Michigan állam egymagában több mint 11 ezer megbetegedést jelentett. A hatóság szerint a szám várhatóan tovább emelkedik, mivel akár hat hétbe is telhet egy-egy eset járványügyi besorolása. A két michigani elhalálozás súlyos alapbetegségekkel küzdő pácienseket érintett, akiknél a ciklosporiázis és az azzal járó kiszáradás tovább rontotta az egészségi állapotot.
Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálata a fertőzést kilenc államban – köztük Michiganben, Ohióban és Indianában – a Taco Bell éttermekben felszolgált, aprított jégsaláta-levelekhez kötötte. A salátát a Taylor Farms szállította, amely a Közép-Mexikóban található üzeméből származó jégsalátát dolgozta fel. A vállalat önkéntes termékvisszahívást rendelt el, leállította az érintett üzemet, és közölte, hogy a továbbiakban nem szerez be jégsalátát ebből a régióból. A visszahívás a Walmart Marketside márkájú termékeit, valamint a Sysco és más forgalmazók révén értékesített árukat is érintette.
A ciklosporiázist a Cyclospora cayetanensis nevű parazita okozza, amely jellemzően nyers gyümölcsökkel, zöldségekkel vagy szennyezett vízzel kerül a szervezetbe. A fertőzés tünetei az enyhétől a súlyosig terjedhetnek; különösen a gyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek vannak veszélyben. Kezelés nélkül a betegség hetekig elhúzódhat, és a kiszáradás miatt kórházi ellátást tehet szükségessé. Az Egyesült Államokban a halálos kimenetel ritkának számít.
Az FDA tájékoztatása szerint a ciklospóra ellenáll a szokásos vegyi fertőtlenítésnek, ezért a leghatékonyabb védekezés a zöldségek legalább 70 Celsius-fokra történő hőkezelése. A hatóság emellett azt javasolja, hogy a fogyasztók távolítsák el a leveles zöldségek külső leveleit, a gyümölcsöket és zöldségeket pedig alaposan mossák meg fogyasztás vagy hámozás előtt. A már kialakult fertőzés kezelésére a CDC trimetoprim-szulfametoxazol (Bactrim) antibiotikum-kombináció szedését ajánlja napi kétszer, hét-tíz napon át.
A járványügyi felügyelet terén figyelemre méltó fejlemény, hogy a CDC FoodNet nevű élelmiszer-biztonsági megfigyelőhálózata tavaly júliusban forráshiány miatt nyolcból hat kórokozó – köztük a ciklospóra – nyomon követését felfüggesztette. A CDC álláspontja szerint ez nem helyettesíti az országos jelentési rendszert, így a jelenlegi járvány adatgyűjtése nem szenvedett csorbát, hiszen 47 államban az egészségügyi szolgáltatók továbbra is kötelesek jelenteni a ciklosporiázis-eseteket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk - Most féláron megveheted!
Közel 50 százalékos emelkedés is jöhet.
Szerződésszegés miatt borulhat a százmilliárdos állami üzlet, hatalmas összeget követelnek vissza
Magyar Péter jelentette be.
Jelentett az Alteo: ezt bizony ki lehet tenni az ablakba
Megugrott a bevétel és az EBITDA is.
Fontos kéréssel fordul Kapitány István a magyar lakossághoz az energiakrízis miatt
A tárcavezető jó és rossz hírekről egyaránt beszámolt.
Elérjük a 41 fokot, de már látni a kánikula végét Magyarországon
Egy északnyugat felől érkező hidegfrontnak köszönhetően.
Teljessé vált az egyszemélyi uralom: Putyin utolsó hazai ellenfele is elhagyta Oroszországot
Borisz Nagyezsgyin Párizsba menekült.
Tovább gyorsul az amerikai gazdaság
Négy éve nem érkezett ilyen erős adat.
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!