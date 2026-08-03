Teljessé vált az egyszemélyi uralom: Putyin utolsó hazai ellenfele is elhagyta Oroszországot

Az Oroszországban „külföldi ügynökök” listájára helyezett és rövid időre hatósági őrizetbe is került Borisz Nagyezsgyin ellenzéki politikus hétfőn közölte, hogy elhagyta hazáját, Párizsba menekült.

Jó híreim vannak. Életben vagyok és szabad. Sajnos jelenleg nem Oroszországban vagyok

– hangoztatta a Telegram-oldalán megjelent videóban, amelyet a párizsi Eiffel-toronynál vett fel.

“I’m alive and free”: Boris Nadezhdin has fled to FranceBoris Nadezhdin planned to run in Russia’s 2024 presidential election and began collecting signatures in support of his candidacy.He was the only anti-war candidate, and in many Russian regions, people lined up… pic.twitter.com/joQlSDYIOO https://t.co/joQlSDYIOO — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Hozzátette, most megpróbálja kitalálni, mit tegyen a jövőben – terveiről később ír majd.

Borisz Nagyezsgyin július közepén jelentette be, hogy felhagy választási kampányával, nem indul a szeptemberi orosz parlamenti választásokon. Arra hivatkozott, hogy nem akarja feleslegesen veszélybe sodorni támogatóit, és világossá tette, hogy saját biztonsága érdekében jobbnak látja elhagyni Oroszországot.

Miután kiderült, hogy elindulna a Duma-választásokon, a hatóságok „külföldi ügynöknek” nyilvánították, majd „szélsőséges szimbólum” használata miatt előbb őrizetbe vették, később bírsággal sújtották.

Nagyezsgyin, aki 1999 és 2003 között Duma-képviselő volt egy liberális párt színeiben, a 2024-es orosz elnökválasztáson el akart indulni Vlagyimir Putyinnal szemben, de annak ellenére, hogy sikerült összegyűjtenie a megfelelő számú aláírást, a választási bizottság nem hagyta jóvá az indulását.

Nagyezsgyin távozásával lényegében nem maradt belföldi ellenfele Putyinnak Oroszországban.

Legfőbb politikai ellenfele, Alekszej Navalnij 2024 februárjában egy szibériai börtönben vesztette életét, nagy valószínűséggel megmérgezték (egy korábbi, novicsokos mérgezés után, amelyet túlélt). A szintén kétszer megmérgezett, majd bebörtönzött Vlagyimir Kara-Murza két éve fogolycserével szabadult, és azóta külföldön él. Mihail Hodorkovszkij, Oroszország egykori leggazdagabb embere már évek óta emigrációban él, korábbi, több éves börtönbüntetése után.

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