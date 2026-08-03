Több tízezres tömeg hatolt be EU-s területre egyetlen nap alatt – Megszólalt a vészcsengő Európában, példátlan döntések születnek

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Több tízezer illegális bevándorló hatolt be 24 óra leforgása alatt a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai város, Ceuta területére. A történtek egész Európában megkongatták a vészharangot, hogy a tömeges illegális bevándorlás ismét a kontinens akut problémájává válhat. De mi is történt valójában, és mi állhat az események hátterében?

Mit kell tudni Ceutáról?

Ceuta egy 80 ezres lakosú város, amely egy, a Földközi-tengerbe nyúló félszigeten fekszik Afrika északi részén, nagyjából az Egyesült Királysághoz tartozó másik földnyelvvel, Gibraltárral szemben. Egy másik észak-afrikai tengerparti városhoz, Melillához hasonlóan Spanyolország autonóm városa, így része az Európai Uniónak és a schengeni övezetnek is. A két város az EU egyedüli szárazföldi kapcsolatát jelenti Afrikával.

A föníciaiak által alapított, később római, arab majd portugál uralom alá került Ceuta 1580 óta áll spanyol ellenőrzés alatt. A vele határos Marokkó azonban mind Ceutát, mind Melillát magának vindikálja, a spanyol uralmat megszállásnak tekinti a két város fölött.

Ceuta és kisebb részben Mellila az Afrikából érkező bevándorlók állandó célpontja. Mindkét város szárazföldi határait magas határkerítés védi, ennek ellenére viszonylag rendszeresek az illegális határátlépési próbálkozások. Alternatív útvonalat a tenger képez az illegális migránsok számára – a mostani, tömeges határsértések zöme a tengeren keresztül zajlott.

Mi történt a múlt héten?

A múlt hét közepén 24 óra leforgása alatt 50 ezer, más beszámolók szerint 60 ezer illegális határátlépő özönlötte el Ceuta területét. Mivel a város lakossága alig több mint 80 ezer, ez Ceuta népességének mintegy kétharmadát jelenti. A legtöbb bevándorló tengeren keresztül érkezett, sokan matracokkal, úszógumikkal téve meg az utat Marokkó partjai felől. Spanyol közlés szerint a tengeren történő átkelés során legalább 72 ember meghalt, többségük vízbe fulladt.

Ilyen nagy tömeget a város hatóságai, elsősorban a rendfenntartásért felelős csendőrség (Guardia Civil) egyedül nem tudott kezelni, ezért a spanyol hadseregtől kaptak segítséget. A ceutai üzletek nagy része bezárt, így a többnyire mindenféle csomag nélkül érkező bevándorlók étlen-szomjan kóboroltak a városban. A beözönlő több tízezer ember nagy része a múlt hét végére el is hagyta a várost, visszatérve Marokkóba.

Marokkói területről Ceutába vagy szárazföldön a határkerítésen átmászva, vagy a tengeren átúszva lehet bejutni illegális módon. Forrás: Getty Images

Milyen szerepet játszhattak spanyol döntések?

A hirtelen beáramlás kapcsán sokan azt feltételezik, hogy spanyol kormányzati és bírósági döntések bátoríthatták a bevándorlókat. A spanyol kormány idén áprilisban jóváhagyott egy királyi rendeletet, melynek értelmében legális tartózkodási engedélyt kaphatnak azok az illegális bevándorlók, akik 2026. január 1-je előtt legalább öt hónapot töltöttek Spanyolországban, és munkaviszonyban állnak, vagy családi kötődésük van az országhoz. A döntés mintegy 500 ezer illegális bevándorló spanyolországi tartózkodását legalizálta.

Pedro Sánchez baloldali miniszterelnök többek között azzal védte a spanyol jobboldali ellenzék (Néppárt, Vox) által támadott, a spanyol katolikus egyház által viszont meglepő módon üdvözölt lépést, hogy a spanyol lakosság elöregedőben van, és hosszú távon szükségük lesz a külföldi, fiatal munkaerőre.

Még közvetlenebb hatással járhatott a spanyol Legfelsőbb Bíróság azon július 8-i ítélete, amely szerint

nem lehet azonnal visszaküldeni azokat a Ceutába és Melillába belépő illegális bevándorlókat, akik úszva érték el a városokat.

Az ítélet alapja az, hogy csak azok az illegális bevándorlók küldhetők vissza azonnal, akik valamilyen határvédelmi elem, például kerítés leküzdésével lépnek be a területre – akik úszva „lépnek be”, azok ilyet nem tesznek. A ceutai eseményekre reagálva a spanyol kormány bójarendszert telepített a város körüli tengerre, hogy így az illegális határátlépőknek keresztül kelljen menniük egy határvédelmi elemen, tehát rögtön kiutasíthatóak legyenek.

The Mayor of Ceuta says that the Sanche government is lying about how many illegal migrants have returned from Ceuta.He says that 10 000-15 000 illegal are still sleeping on the streets of Ceuta, with many of them setting up make-shift camps on the beaches. pic.twitter.com/uUOt6REVPy https://t.co/uUOt6REVPy — Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2026

Milyen szerepe lehetett Marokkónak?

Ekkora embertömeg ilyen rövid idő alatt történő illegális átkelése felveti a gyanút, hogy az események szervezetten zajlottak. Az embercsempész-hálózatokon túl a gyanú gyorsan Marokkóra terelődött, ahonnan a bevándorlók érkeztek. (Nemcsak marokkói állampolgárokról van szó, az észak-afrikai országban ugyanis számtalan szubszaharai afrikai él ideiglenesen, várva arra, hogy átjusson Európába.) A rabati vezetés határozottan tagadta, hogy hozzájárult volna a tömeges határsértésekhez.

A történtek mögött elemzők egy hosszú időkre visszanyúló történelmi-geopolitikai konfliktust gyanítanak, méghozzá Nyugat-Szahara kérdését, amely 1975-ig Spanyol Szahara néven spanyol gyarmat volt. Nyugat-Szaharát Marokkó a saját területének tekinti, az ott lakó szaharávikból (beduin őslakosok) verbuválódott Polisario Front nevű félkatonai szervezet viszont a régió önállóságáért harcol. A Polisario Front legfőbb külső támogatója Algéria, amely évtizedek óta konfliktusban áll Marokkóval, 1994 óta a két ország szárazföldi határai is zárva tartanak.

2021 áprilisában Madrid engedélyezte a Polisario Front vezetőjének, hogy gyógykezelésen vegyen részt Spanyolországban, miután koronavírusos lett. Marokkó nehezményezte a spanyol lépést, majd abban az évben május 27-én egy nap alatt hirtelen 8000 illegális határátlépő hatolt be Ceutába.

2022-ben aztán Spanyolország elfogadta a Nyugat-Szaharával kapcsolatos marokkói terveket, aminek köszönhetően rendeződött a két ország közötti viszony – miközben Spanyolország és Algéria viszonya megromlott. Idén aztán enyhülés állt utóbbiak között: márciusban Algéria újra életbe léptette a két ország közötti, 2002-ben kötött, de 2022-ben felfüggesztett barátsági szerződést, július 20-án pedig Pedro Sánchez látogatást tett Algírban, ahol Abdel-Madzsid Tebbun algériai elnökkel is találkozott.

Egyes elemzők úgy látják, hogy Spanyolországnak ez a lépése álhatott a mögött, hogy a marokkói hatóságok legalábbis „félrenéztek”, mikor a több tízezres tömeg megindult Ceutába.

Marokkó amellett, hogy tagadta, hogy bármilyen mértékben is hozzájárult volna az eseményekhez, a közösségi médiában terjedő álhíreket, az embercsempészek tevékenységét és a spanyol legfelsőbb bírósági döntés félreértelmezését nevezte meg a tömeges határsértések okainak.

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Milyen reakciók érkeztek Európából?

A ceutai események azonnal heves reakciókat váltottak ki európai uniós országokból, mindenekelőtt Olaszországból. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök már pénteken felvetette, hogy fel kellene függeszteni Spanyolország schengeni tagságát, és Olaszország még aznap egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést. Ez – közös szárazföldi határuk nem lévén – azt jelenti, hogy az olasz repülőtereken és kikötőkben szúrópróbaszerűen ellenőrzik a Spanyolországból érkezőket. Franciaország megerősítette a Spanyolországgal közös határai kontrollját.

Szombaton 22 európai uniós vezető – köztük Magyar Péter miniszterelnök – fordult nyílt levélben az EU vezetéséhez, hogy aggodalmukat fejezzék ki a ceutai események miatt.

Nem engedhetjük meg az ellenőrizetlen tömeges határátlépéseket, a migráció eszközként való felhasználását vagy más hibrid fenyegetéseket, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy lehetséges az illegális belépés az Európai Unió területére, és hogy egy migráns illegális belépése később jogszerű tartózkodássá válhat

– fogalmaztak nyílt levelükben az állam- és kormányfők, köztük Meloni, Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

️ Authorities claim the situation in Ceuta is back to normal — but this is what the city looked like just yesterdayFootage proves that local residents are still dealing with the aftermath of the latest migrant arrivals.According to local reports, thousands of undocumented… pic.twitter.com/xrVRlOISCF https://t.co/xrVRlOISCF — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Szombaton a közös nyílt levélre válaszul maga is nyílt levelet fogalmazott meg Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Ebben közvetlenül meg nem nevezve Olaszországot bírálta a római kormány döntését.

Az ilyen hozzáállás – amelyet előítéletek, álhírek, tudatlanság vagy politikai érdek vezérel – nemcsak az európai joggal, a humanitárius joggal és a minket összekötő szolidaritás elveivel ellentétes. (…) A jelenlegi nemzetközi környezetben az Európai Unió nem engedheti meg magának ezt az önző, megosztó és jogellenes reakciót

– fogalmazott a spanyol kormányfő.

A levelekre válaszul az EU soros elnökségét betöltő Írország keddre összehívta az uniós belügyminiszterek sürgősségi videókonferenciáját.

Milyen reakciók érkeztek az Egyesült Államoktól?

A Donald Trump vezette Egyesült Államoknak Európában az egyik legfőbb kritikusa éppen Pedro Sánchez, nem meglepő, hogy az amerikai adminisztráció is gyorsan reagált a ceutai történésekre.

Maga Trump egy Camp David-i kormányülésen hozta fel a témát pénteken.

Tegnap láttam Spanyolországot, és végignéztem a bekövetkezett katasztrófát. Úgy néz ki, mintha megtámadtak volna egy országot. Több százezer ember. És ugyanez fog velünk is megtörténni, ha a republikánusok nem nyerik meg a választásokat – csakhogy még rosszabb lesz, sokkal nagyobb léptékű, és sokkal könnyebb lesz bejutni

– mondta az amerikai elnök a számokat erősen eltúlozva, egyszersmind rögtön amerikai belpolitikai síkra terelve a dolgot.

Az amerikai külügyminisztérium „elfogadhatatlan incidensnek” nevezte a történteket, amelyek szerintük közvetlen következményét jelentik a spanyol kormány „szándékos törekvéseinek”, amelyek célja „az Európába irányuló tömeges illegális bevándorlás lehetővé tétele és elősegítése”.

Címlapkép forrása: Marcos Moreno/Anadolu via Getty Images