Új fegyver az ukránok kezében: olcsó drónok mérhetnek csapást az orosz hátországra

A Bloomberg által ismertetett adatok szerint az egyelőre név nélküli csapásmérő drón 3,5 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkezik, 40–50 kilogrammos repesz- vagy repesz-romboló harci résszel szerelhető fel, a darabára pedig 25–30 ezer dollár körül alakul. Ez a hatótávolság elegendő ahhoz, hogy a megszállt ukrán területeken és az orosz hátországban egyaránt elérje a parancsnoki állásokat, lőszerraktárakat, légvédelmi radarokat és logisztikai csomópontokat, miközben a drágább rakétákat a kiemelt fontosságú célpontok ellen tartalékolhatják.

A SkyFall tervei szerint 2026 végére éri el a havi ezerdarabos gyártási kapacitást, ami havonta mintegy 25–30 millió dolláros beszerzési költséget és elméletileg 40–50 tonna összesített harcianyag-kapacitást jelentene.

A vállalat közölte, hogy a drónokat már szállítják az ukrán fegyveres erőknek, és nemzetközi szerződések is születtek

, ám a leszállított mennyiségről, a találati arányról, valamint a konkrét bevetési eredményekről nem hoztak nyilvánosságra adatokat.

A meghajtásról, a repülési sebességről, a csúcsmagasságról, a navigációs rendszerről és az elektronikai hadviselés elleni védelemről szintén nem közöltek részleteket, így a drón tényleges harci hatékonysága a nyilvános specifikációk alapján nem ítélhető meg megbízhatóan – elvégre egy célpontot tévesztő vagy lelőtt drón semmilyen katonai eredményt nem hoz.

A P1-SUN JetKiller elfogódrón egy szűkebb, védelmi jellegű feladatra ad választ, mivel az orosz sugárhajtású Shahed-variánsok nagyobb sebessége jelentősen lerövidíti a légvédelem reagálási idejét. A JetKiller 370 km/h-s végsebességet, 30 kilométeres hatótávolságot, 9000 méteres csúcsmagasságot és legfeljebb 15 perces repülési időt biztosít, 500 grammos harci résszel felszerelve. Automatizált célkövető rendszere a tájékoztatás szerint egy kilométeres távolságból képes ráállni a légi célpontra.

Az elfogási geometria kulcsfontosságú tényező. A 320 km/h sebességű Gerány-4 ellen a JetKiller még 50 km/h-s sebességelőnnyel bír, ám a 450–600 km/h-s Gerány-5 ellen hátulról történő üldözésre már alkalmatlan. Az utóbbi célpontok ellen keresztező vagy szemből közelítő pályára kell állítani az eszközt, külső radar-, akusztikus vagy vizuális célmegjelölésre támaszkodva. Szemből történő megközelítésnél a relatív közeledési sebesség eléri a 820–970 km/h-t, ami az egykilométeres célfelismerési távolság mellett alig 3,7–4,4 másodpercet hagy a végső korrekciós manőverre.

A SkyFall közlése szerint a JetKiller a harci tesztek során több mint egy tucat sugárhajtású Shahedet semmisített meg, a sorozatgyártása pedig 2026 augusztusában indul. A vállalat emellett azt állítja, hogy az alapmodellnek számító P1-SUN 2025 novembere óta már több mint 5500 drónt semmisített meg, és a kapacitásuk elérheti a havi 50 ezer elfogódrón gyártását is – ezeket az információkat ugyanakkor független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

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