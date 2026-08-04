A hírszerzés sem sejtette, hogy egy nap alatt 72 ezer idegen fogja elárasztani a spanyol várost

A tárcavezető konstruktívnak nevezte a találkozót, amelyet amiatt hívtak össze, hogy a múlt héten tízezrek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyol város területére Marokkóból.
Mint mondta, az uniós tagállamok belügyminiszterei a tanácskozáson elismerték a spanyol hatóságok „azonnali és hatékony” fellépését. Továbbá határozott szolidaritásukról biztosították Spanyolországot, és egyetértettek abban, hogy továbbra is „fáradhatatlanul küzdeni kell” az embercsempész-hálózatok ellen, és javítani kell a megelőzésére szolgáló kapacitásokon.
Tájékoztatása szerint 72 ezer határsértő lépett be Ceutába, közülük 70 ezren már visszatértek Marokkóba,
egyúttal ismét kiemelte Marokkó együttműködését a helyzet rendezésében.
A spanyol kormány felülvizsgálja azoknak az ügyét, akik a városban maradtak, és akiknek nincs joguk spanyol területen tartózkodni, a spanyol és a nemzetközi jogszabályoknak, valamint az emberi jogok és szabadságjogok védelmét szolgáló mechanizmusoknak megfelelően fogják visszaküldeni – hangsúlyozta.
Újságírói kérdésre válaszolva a belügyminiszter kiemelte: Ceuta különleges státusszal rendelkezik a schengeni övezeten belül, és az autonóm várost senki sem hagyhatja el okmányellenőrzés nélkül.
Ismételten kijelentette: nem érkezett előzetes jelzés a Nemzeti Hírszerzési Központtól (CNI), hogy tömeges határsértés várható, és más hírszerző szolgálat sem adott ki ilyen figyelmeztetést.
Nem érkezett jelentés, sem figyelmeztetés. Sajnos ilyenek előfordulhatnak, de ne feledjük el, hogy felkészültek vagyunk arra, hogy az ilyen jellegű válsághelyzetekre azonnal reagáljunk
– fogalmazott a spanyol belügyminiszter.
Szükségtelennek és aránytalannak nevezte, hogy a történtek miatt az olasz kormány felfüggesztette a schengeni egyezményt, és helyreállította a Spanyolországból érkezők ellenőrzését a repülőtéri és kikötői határokon.
Azt kérem, hogy azonnal oldják fel ezeket az ellenőrzéseket
– jegyezte meg.
Az EU-országok belügyminisztereinek találkozójára azt követően került sor, hogy szombaton 22 tagállam, köztük Magyarország közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját.
Spanyolország az embercsempész-maffiákat okolta a határra zúduló emberáradat miatt, mert futótűzként terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság három héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat.
A spanyol sajtónak nyilatkozó marokkóiak elmondták: a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba.
A ceutai válságról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:
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