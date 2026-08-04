  • Megjelenítés
A hírszerzés sem sejtette, hogy egy nap alatt 72 ezer idegen fogja elárasztani a spanyol várost
Globál

A hírszerzés sem sejtette, hogy egy nap alatt 72 ezer idegen fogja elárasztani a spanyol várost

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe a ceutai migrációs válság során – jelentette ki Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter az európai kollégáival folytatott rendkívüli videokonferenciát követően Madridban kedden.

A tárcavezető konstruktívnak nevezte a találkozót, amelyet amiatt hívtak össze, hogy a múlt héten tízezrek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyol város területére Marokkóból.

Mint mondta, az uniós tagállamok belügyminiszterei a tanácskozáson elismerték a spanyol hatóságok „azonnali és hatékony” fellépését. Továbbá határozott szolidaritásukról biztosították Spanyolországot, és egyetértettek abban, hogy továbbra is „fáradhatatlanul küzdeni kell” az embercsempész-hálózatok ellen, és javítani kell a megelőzésére szolgáló kapacitásokon.

Tájékoztatása szerint 72 ezer határsértő lépett be Ceutába, közülük 70 ezren már visszatértek Marokkóba,

egyúttal ismét kiemelte Marokkó együttműködését a helyzet rendezésében.

Még több Globál

Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden

Hamarosan jöhet a nagy bejelentés: Trump valósággal elárasztja fegyverekkel a fenyegetett szigetet

„A végtelen növekedés megszállottsága csak rosszul végződhet” – kemény figyelmeztetés jött a klímaválságról

A spanyol kormány felülvizsgálja azoknak az ügyét, akik a városban maradtak, és akiknek nincs joguk spanyol területen tartózkodni, a spanyol és a nemzetközi jogszabályoknak, valamint az emberi jogok és szabadságjogok védelmét szolgáló mechanizmusoknak megfelelően fogják visszaküldeni – hangsúlyozta.

Újságírói kérdésre válaszolva a belügyminiszter kiemelte: Ceuta különleges státusszal rendelkezik a schengeni övezeten belül, és az autonóm várost senki sem hagyhatja el okmányellenőrzés nélkül.

Ismételten kijelentette: nem érkezett előzetes jelzés a Nemzeti Hírszerzési Központtól (CNI), hogy tömeges határsértés várható, és más hírszerző szolgálat sem adott ki ilyen figyelmeztetést.

Nem érkezett jelentés, sem figyelmeztetés. Sajnos ilyenek előfordulhatnak, de ne feledjük el, hogy felkészültek vagyunk arra, hogy az ilyen jellegű válsághelyzetekre azonnal reagáljunk

fogalmazott a spanyol belügyminiszter.

Szükségtelennek és aránytalannak nevezte, hogy a történtek miatt az olasz kormány felfüggesztette a schengeni egyezményt, és helyreállította a Spanyolországból érkezők ellenőrzését a repülőtéri és kikötői határokon.

Azt kérem, hogy azonnal oldják fel ezeket az ellenőrzéseket

– jegyezte meg.

Az EU-országok belügyminisztereinek találkozójára azt követően került sor, hogy szombaton 22 tagállam, köztük Magyarország közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját.

Spanyolország az embercsempész-maffiákat okolta a határra zúduló emberáradat miatt, mert futótűzként terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság három héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat.

A spanyol sajtónak nyilatkozó marokkóiak elmondták: a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba.

A ceutai válságról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Több tízezres tömeg hatolt be EU-s területre egyetlen nap alatt – Megszólalt a vészcsengő Európában, példátlan döntések születnek

Címlapkép forrása: Adri Salido/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility