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Az ukrajnai háború miatt lépett az amerikai hadsereg: teljesen új módszerrel képezik ki a katonákat
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Az ukrajnai háború miatt lépett az amerikai hadsereg: teljesen új módszerrel képezik ki a katonákat

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Az amerikai légierő felgyorsította a belső nézetű (FPV) harci drónok alkalmazásának kiterjesztését, miután a 820. bázisbiztonsági csoport katonái a közelmúltban haladó FPV-drónkiképzésen vettek részt a szárazföldi erők 3. gyalogsági hadosztályával közösen. A program az ukrajnai háború tapasztalataira épül, és szervesen illeszkedik a Pentagon szélesebb körű drónkorszerűsítési törekvéseibe - jelentette az Army Recognition.

A kiképzés megtartását 2026. július 29-én jelentette be a georgiai Moody légibázison állomásozó 93. légi-földi műveleti ezred. A kéthetes program célja az volt, hogy az FPV-drónok alkalmazása intézményesített formában is beépüljön a haderőnemek közötti együttműködésbe, miközben az olcsó, feláldozható drónok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a modern hadszíntéren.

A program olyan harci szempontból kulcsfontosságú FPV-képességekkel ruházza fel a légierő biztonsági egységeit,

amelyek javítják a felderítést, a célmegjelölést és a bázisvédelmet, miközben csökkentik a drágább rendszerektől való függőséget.

A kezdeményezés szerves része annak a szélesebb körű amerikai katonai fordulatnak, amely a megfizethető, gyorsan bevethető drónok tömeges hadrendbe állítását célozza.

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A mintegy 50 órás tanfolyam a haladó szintű szimulátoros oktatást ötvözte a fokozatosan nehezedő éles repülési gyakorlatokkal. A képzés a precíziós kézi irányításra, a harcászati felderítésre, a városi és szűk terepen történő navigációra, az akadályelkerülésre, valamint a célok elleni műveletekre összpontosított, felkészítve az operátorokat az ellenséges taktikák szimulálására is.

A program emellett támogatja az amerikai légierő rugalmas bevetési koncepciójának (Agile Combat Employment, ACE) megvalósítását, amely a szétszórt, kisebb egységekre épülő műveleteket helyezi előtérbe. Az FPV-drónok integrálása az objektumvédelmi feladatokba növeli a túlélőképességet, javítja a felderítési kapacitást, és erősíti a drónelhárítási tudatosságot is – vagyis azokat a képességeket, amelyek az ukrajnai tapasztalatok alapján nélkülözhetetlennek bizonyultak a modern harctéren.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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