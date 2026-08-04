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Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról
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Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról

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Már a mai nap megállapodhat Irán és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros újranyitásáról – mondta el Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek.

Tárgyalunk az irániakkal. Van rá esély, hogy ma vagy holnap megnyitjuk a szorost és egy normálisabb pozíció felé fogunk elmozdulni a konfliktusban”

– fogalmazott az amerikai vezető.

Azzal kapcsolatosan, hogy ingyenes marad-e az átkelés a szoroson, azt mondta:

Szabad áthaladás lenne. Van pár dolog, ami egy kicsit húzós volt az elmúlt napokban, de láttuk, hogy jöttek és jönnek most is ki a hajók”

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– mondta Bessent.

A pénzügyminiszter szavaira az amerikai határidős olajindexek 4%-ot estek.

Bessent nem árulta el, pontosan mit gondol "húzósnak" a potenciális megállapodás kapcsán, de vélhetően arra utalt, hogy több közel-keleti lap is beszámolt arról, hogy Irán és Omán vámot akarnak kivetni a Hormuzi-szorosra, a két ország megállapodása pedig hamarosan létre is jön.

Az amerikai-iráni tárgyalások tényét egyébként a közvetítő Katar is megerősítette, külön hangsúlyozva, hogy a keretmegállapodás aláírása már nagyon közel van.

Irán közben még mindig tagadja, hogy tárgyalnának az Egyesült Államokkal. Maszúd Peszeskján iráni elnök ma reggel mindössze annyit közölt a téma kapcsán, hogy "Irán békét szeretne a Közel-Keleten."

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Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

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