Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról

Tárgyalunk az irániakkal. Van rá esély, hogy ma vagy holnap megnyitjuk a szorost és egy normálisabb pozíció felé fogunk elmozdulni a konfliktusban”

– fogalmazott az amerikai vezető.

Azzal kapcsolatosan, hogy ingyenes marad-e az átkelés a szoroson, azt mondta:

Szabad áthaladás lenne. Van pár dolog, ami egy kicsit húzós volt az elmúlt napokban, de láttuk, hogy jöttek és jönnek most is ki a hajók”

– mondta Bessent.

A pénzügyminiszter szavaira az amerikai határidős olajindexek 4%-ot estek.

Bessent nem árulta el, pontosan mit gondol "húzósnak" a potenciális megállapodás kapcsán, de vélhetően arra utalt, hogy több közel-keleti lap is beszámolt arról, hogy Irán és Omán vámot akarnak kivetni a Hormuzi-szorosra, a két ország megállapodása pedig hamarosan létre is jön.

Az amerikai-iráni tárgyalások tényét egyébként a közvetítő Katar is megerősítette, külön hangsúlyozva, hogy a keretmegállapodás aláírása már nagyon közel van.

Irán közben még mindig tagadja, hogy tárgyalnának az Egyesült Államokkal. Maszúd Peszeskján iráni elnök ma reggel mindössze annyit közölt a téma kapcsán, hogy "Irán békét szeretne a Közel-Keleten."

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images