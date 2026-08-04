Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: komoly bajban vannak az Egyesült Államok legdrágább csúcsfegyverei

A légierő által közzétett adatkérő felhívás szokatlanul kemény hangot üt meg a jelenlegi hajtóműgyártókkal szemben. A dokumentum jelentős kihívásokat említ, köztük gyártási csúszásokat, minőségbiztosítási problémákat és kritikus alkatrészhiányt. Az Amerikai Szövetségi Számvevőszék (GAO) tavaly megjelent jelentése szerint

az F-35-ös hajtóműszállítója húszéves gyártás után sem képes a szerződésben rögzített specifikációknak megfelelő motorokat leszállítani.

A B-52-es bombázók modernizációja szintén hajtóműgondok miatt akadt el, ami hárommilliárd dolláros költségnövekedést és a kezdeti műveleti képesség elérésének tizenöt hónapos csúszását eredményezte.

A légierő most egy többéves beszerzési programot indít, amelynek keretében 2034-re évi több mint 180 hajtómű legyártását irányozza elő, elsősorban az F-15EX és az F-16-os típusok számára. Az RFI-re augusztus 28-ig várják a válaszokat.

A felhívás öt alappillérre épül, amelyek valódi paradigmaváltást céloznak a hajtóművek beszerzésében és fenntartásában. A légierő a korábbi gyakorlattal szakítva nem csupán a vételárat, hanem a teljes életciklus-költséget kívánja figyelembe venni, és a beszállítókat elszámoltathatóvá teszi a megbízhatóság, a teljesítmény, valamint a költséghatékonyság terén egyaránt.

Kiemelt szempont az ellátási lánc ellenálló képessége. A légierő már a kezdetektől megköveteli a könnyű karbantarthatóságot és a fenntartható alkatrészellátást, hogy minimálisra csökkentse az állásidőt és maximalizálja a flotta bevethetőségét. A nyertes partnertől elvárják a termelés gyors felfuttatását, beleértve a külföldi katonai értékesítésekhez szükséges mennyiségeket is.

A pályázóknak részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk a fejlesztési és gyártási ütemtervről, valamint arról, hogy milyen minimális megrendelési darabszám mellett hajlandók magántőkéből beruházni az üzembővítésbe, a szerszámkorszerűsítésbe vagy az automatizálásba. A légierő arra is választ vár, hogy milyen nyersanyagkorlátokkal – például speciális titán- vagy nikkelötvözetek beszerzésével – és gyártási szűk keresztmetszetekkel kell számolni a kapacitások bővítése során, különösen annak fényében, hogy Kína korlátozza a ritkaföldfémek exportját.

Bár az amerikai F-35 széria techikai specifikációi alapján a világ egyik legjobb (és talán a legsokoldalúbb) vadászrepülőgépe, a hajtóműproblémák hosszú évek óta ismertek: nemcsak a gépek gyártása, illetve karbantartása akadozik folyamatosan, de a balesetek sem ritkák. Bár az F-35-ösök messze nem annyira megbízhatatlanok, mint például az amerikai V-22 Osprey szállítógépek, vagy az ukrajnai háború kitörése óta gyártott orosz Szu-34-es nehézvadászok, egy 80-100 millió dolláros darabárral leszállított ötödik generációs gép esetében már a mostani balesetráta is komoly gond.

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