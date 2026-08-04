Egy mexikói jégsalátától indult - Soha nem tört még ki ekkora bélparazita-járvány

Az amerikai betegségmegelőzési és járványvédelmi központ (CDC) már 15 tagállamra kiterjesztve vizsgálja a Cyclospora bélparazita okozta valaha volt legnagyobb fertőzéshullámot. A megbetegedések forrásául egy Közép-Mexikóból származó, szeletelt jégsalátát azonosítottak.

Az amerikai betegségmegelőzési és járványvédelmi központ (CDC)

újabb hat tagállamra terjesztette ki a Cyclospora fertőzéssel kapcsolatos vizsgálatát,

így már összesen 15 tagállamban regisztráltak megbetegedéseket – értesült a Washington Post három, az ügyet ismerő forrástól.

A fertőzések forrásaként egy Közép-Mexikóból származó, szeletelt jégsalátát azonosítottak. A Cyclospora egy olyan bélparazita, amely szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed, és elhúzódó hasmenéssel, valamint hányingerrel járó megbetegedést okoz.

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS), amelynek felügyelete alá a CDC is tartozik, egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

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