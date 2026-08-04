Elismerte az orosz tábornok: igen, sikeresek Ukrajna Moszkva elleni támadásai

A Moszkva és Oroszország belső területei elleni ukrán dróntámadásokról beszélt Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy az MK.ru-nak.

Popov arról beszélt, hogy szerinte Ukrajna szándékosan „showszerű,” látványos támadásokat folytat Oroszország ellen, mellyel egyszerre akarják felhergelni az orosz vezetés ellen a lakosságot, illetve bizonyítani Kijev nyugati partnereinek.

Ha tetszik, ha nem, bizonyos fokig sikeresek. Egyes régiókra fókuszálnak, aztán célzott támadásokat hajtanak végre, nem csak egy ilyen régió van, mint Moszkva vagy Leningrád, de már az Urál déli részét is elérik”

– mondta az orosz tábornagy.

Popov szerint ezek a támadások „eszkalálják az egészségtelen helyzetet” az orosz társadalomban, illetve befolyásolják az ősszel esedékes orosz parlamenti választásokat is.

A kijevi rezsimnek még rengeteg drónja van és annak alvó sejtjeik is az országunkban”

– mondta Popov.

Arra is kitért, hogy szerinte az ukrán drónerők amerikai, német és francia műholdas felderítés alapján tudják sikeresen megkerülni az orosz légvédelmet.

Senki nem tudja a légvédelmi rendszereit folyamatos készenlétben tartani az egész országot lefedezve. Ez egyszerűen képtelenség, a radaroknak is szüksége van műveleti szünetre. Ha folyamatosan be van kapcsolva egy katonai eszköz, túlhevül és megrongálódik”

– magyarázta az orosz tábornagy.

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