Elismerte az orosz tábornok: igen, sikeresek Ukrajna Moszkva elleni támadásai

Popov arról beszélt, hogy szerinte Ukrajna szándékosan „showszerű,” látványos támadásokat folytat Oroszország ellen, mellyel egyszerre akarják felhergelni az orosz vezetés ellen a lakosságot, illetve bizonyítani Kijev nyugati partnereinek.
Ha tetszik, ha nem, bizonyos fokig sikeresek. Egyes régiókra fókuszálnak, aztán célzott támadásokat hajtanak végre, nem csak egy ilyen régió van, mint Moszkva vagy Leningrád, de már az Urál déli részét is elérik”
– mondta az orosz tábornagy.
Popov szerint ezek a támadások „eszkalálják az egészségtelen helyzetet” az orosz társadalomban, illetve befolyásolják az ősszel esedékes orosz parlamenti választásokat is.
A kijevi rezsimnek még rengeteg drónja van és annak alvó sejtjeik is az országunkban”
– mondta Popov.
Arra is kitért, hogy szerinte az ukrán drónerők amerikai, német és francia műholdas felderítés alapján tudják sikeresen megkerülni az orosz légvédelmet.
Senki nem tudja a légvédelmi rendszereit folyamatos készenlétben tartani az egész országot lefedezve. Ez egyszerűen képtelenség, a radaroknak is szüksége van műveleti szünetre. Ha folyamatosan be van kapcsolva egy katonai eszköz, túlhevül és megrongálódik”
– magyarázta az orosz tábornagy.
Címlapkép forrása: AndrÃ© Ballin/picture alliance via Getty Images
Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek
Itt vannak a friss negyedéves számok.
Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél
Közben kúsznak felfelé a működési költségek.
Olcsó menükkel támad a McDonald's
A növekedés lassulása ellen harcolva.
Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató
Esik is az árfolyam.
Megjött a bejelentés, amire a fél világ várt: karnyújtásnyira lehet a megállapodás Irán és Amerika közt
Véget ér a lassan fél éve tartó háború?
Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után
Kétféle válasz lehetséges.
Ki őrzi majd az őröket? – Kérdések a Vagyonvisszaszerzési Hivatal kapcsán
Az ELTE KRTK főigazgatójának írása.
Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
Közel 10 százalékos plusz.
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.