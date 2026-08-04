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Elismerte az ukrán vezető: Három nap alatt összeomolhat Ukrajna, ha sikerrel jár Putyin új háborús módszere
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Elismerte az ukrán vezető: Három nap alatt összeomolhat Ukrajna, ha sikerrel jár Putyin új háborús módszere

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Oroszország a télen a fűtési és villamosenergia-létesítmények mellett a víz- és csatornahálózatot is megpróbálhatja majd szétrombolni – figyelmeztetett a Politicónak adott interjújában Denisz Smihal, Ukrajna első miniszterelnök-helyettese és energiaügyi minisztere.

Smihal szerint

Vlagyimir Putyin célja az ukrán energiarendszer teljes megsemmisítése, ezzel együtt pedig a gazdaság és a hadiipari termelés ellehetetlenítése.

Az orosz elnök Smihal szerint arra számít, hogy a téli nehézségek hatására az ukrán társadalom összeroppan, és nyomást gyakorol a vezetésre a megadás érdekében.

Oroszország most a vízellátásunkat akarja elpusztítani. A múlt télen az áramellátást és a fűtést támadták, de az áramkimaradások idején még túl lehetett élni a mindennapokat, ha volt gáz és víz. Víz- és csatornaszolgáltatás nélkül viszont három napnál tovább alig lehet kibírni"

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– fogalmazott a miniszter.

Smihal hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a tél beállta előtt tartalék berendezésekre van szüksége a kritikus infrastruktúra elleni várható orosz támadások kivédéséhez. Ehhez további 500 millió eurót igényelnek. Emellett mintegy 400 millió euróra lenne szükség az állami gázvállalat, a Naftogaz orosz csapások okozta kárainak helyreállítására – ebben Kijev Kanada támogatásában bízik. Az energiaügyi miniszter hozzátette, hogy Ukrajnának légvédelmi elfogórakétákra is szüksége van.

Smihal szerint a legkedvezőbb forgatókönyv az lenne, ha Putyin még ősszel belátná, hogy nem nyerheti meg a háborút, és béketárgyalásokba kezdene.

A Kreml vezetője azonban egyelőre nem mutatja jelét annak, hogy feladná Ukrajnával szembeni követeléseit, ami valószínűleg egy újabb téli háborút vetít előre.

Vérezni fog, de beleránt minket a télbe. Ez a pesszimista forgatókönyv, de az optimizmusom abból fakad, hogy túl fogjuk élni ezt a telet is, felkészültünk rá. Ukrajna megtanult rendkívül gyorsan alkalmazkodni a válságokhoz"

– mondta a kormánytag.

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Címlapkép forrása: George Ivanchenko/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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