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Ennyit a nagy békülésről? Incidens történt a Hormuzi-szoroson - Robbanás rázta meg a térséget
Globál

Ennyit a nagy békülésről? Incidens történt a Hormuzi-szoroson - Robbanás rázta meg a térséget

MTI
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A Hormuzi-szorosban egy "ismeretlen eredetű lövedék" talált el egy teherhajót - közölte hétfőn a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

Az UKMTO tájékoztatása szerint az incidens az ománi Haszab városától északkeletre, mintegy 20 tengeri mérföldre, azaz mintegy 37 kilométerre történt.

A szervezet nem közölt részleteket az esetleges károkról vagy sérülésekről, de beszámolt arról, hogy a hatóságok vizsgálják az ügyet.

Irán követeli, hogy a hajók az ország partvonalát követő útvonalat használják a Hormuzi-szoroson keresztül, és többször is kijelentette, hogy csak a Teherán által kijelölt útvonal biztonságos.

A stratégiai jelentőségű vízi útvonal a globális olaj-, gáz- és műtrágyaszállítások kulcsfontosságú tranzitútvonala. A szoroson történő hajózás körüli vita az Egyesült Államok és Irán között az egyre súlyosbodó konfliktus egyik gyújtópontjává vált.

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