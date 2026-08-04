Ennyit a nagy békülésről? Incidens történt a Hormuzi-szoroson - Robbanás rázta meg a térséget

Az UKMTO tájékoztatása szerint az incidens az ománi Haszab városától északkeletre, mintegy 20 tengeri mérföldre, azaz mintegy 37 kilométerre történt.
A szervezet nem közölt részleteket az esetleges károkról vagy sérülésekről, de beszámolt arról, hogy a hatóságok vizsgálják az ügyet.
Irán követeli, hogy a hajók az ország partvonalát követő útvonalat használják a Hormuzi-szoroson keresztül, és többször is kijelentette, hogy csak a Teherán által kijelölt útvonal biztonságos.
A stratégiai jelentőségű vízi útvonal a globális olaj-, gáz- és műtrágyaszállítások kulcsfontosságú tranzitútvonala. A szoroson történő hajózás körüli vita az Egyesült Államok és Irán között az egyre súlyosbodó konfliktus egyik gyújtópontjává vált.
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