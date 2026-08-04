Fekete füstfelhők és heves lövöldözés - Tömeges szökés történt a börtönből Líbiában

Fegyveres összecsapások törtek ki a nyugat-líbiai Surman és Závija városokban, amelyekben négy civil életét vesztette és tízen megsebesültek. A harcok a Tripoliból irányított, ENSZ által elismert kormány és a Halifa Haftár tábornok vezette keleti rivális kormány fegyveres erői között robbantak ki. A surmani börtönből a káosz közepette tömegesen szöktek meg fogvatartottak, az eset körülményeit vizsgálják. Az összecsapásokat végül a tripoli egységkormány egyik fegyveres egysége állította meg sikeres egyeztetés révén.

Tömegesen szöktek meg foglyok a líbiai Surman város börtönéből, miután négy halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapások törtek ki a településen,

valamint a tőle mintegy 13 kilométerre található másik tengerparti városban, Závijában is - közölte a líbiai rendőrség kedden.

Eleinte nem volt nem tisztázott hogy a fővárostól, Tripolitól 40 és 53 kilométerre nyugatra fekvő, egymással szomszédos városokban mi váltotta ki a fegyveres erőszakot. Az interneten és a helyi tévécsatornákon közzétett, egyelőre ellenőrizetlen videofelvételeken fekete füstfelhők voltak láthatóak, illetve heves lövöldözés hallatszott a két város területéről. Egy Závija város biztonságáért felelős tisztségviselő az AFP hírügynökséget később arról értesítette, hogy az összecsapások az ENSZ által elismert és Tripoliból irányított, Nyugat-Líbiát ellenőrzése alatt tartó kormányhoz hű biztonsági erők, valamint a vele rivális, az ország keleti részét irányító, Halifa Haftár tábornok vezette kormány fegyveres erői között alakultak ki.

Az összecsapásoknak a Tripoliból irányított líbiai egységkormány egyik fegyveres egysége vetett véget, a harcoló felekkel történt sikeres egyeztetést követően.

A tripoli székhelyű igazságügyi hatóság közleménye szerint vizsgálatot indítottak a surmani börtönből történt tömeges szökés okának és körülményeinek a feltárására.

Egyelőre nem tudni, hány fogvatartott távozott a börtönből.

Závijában működik Líbia legnagyobb, napi 120 ezer hordó kapacitású olajfinomítója. Szálem Bár, a városi önkormányzat egyik vezető tisztségviselője a Törökországban működő Libya Al-Arar tévécsatornán közzétett üzenetében a harcok befejezésére szólította fel az egymással szembenálló fegyvereseket, hozzátéve, hogy az összecsapásokban négy civil meghalt, és további tíz ember megsebesült.

Az olajfinomítót üzemeltető Azávija Olajtársaság a közösségi médiában közleményt adott ki, amelyben arra kérte a dolgozóit hogy "tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, és kerüljék el az összecsapások helyszíneit, illetve az oda vezető utakat.

Surman polgármestere, Mohamed Abu Sznina később arról számolt be, hogy a városban aggasztó humanitárius helyzet alakult ki, és az összecsapások súlyos károkat okoztak, de a semleges erők sikeres közbelépését követően viszonylagos nyugalom uralkodik a városban.

Líbiában az egykori államfő, Moammer el-Kadhafi 2011-es meggyilkolása után alakultak ki polgárháborús viszonyok, az ország nyugati és a keleti részt uraló erők között.

A jelenleg működő két rivális kormány fegyveres erői között évek óta vannak ismétlődő összecsapások az ország kulcsfontosságú olajlelőhelyei, valamint egyéb fontos létesítményeknek otthont adó területei feletti ellenőzésért.

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