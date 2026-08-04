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Fordulat Moszkvában: ukrán dróncsapások rúgták fel a helyzetet - De nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk
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Fordulat Moszkvában: ukrán dróncsapások rúgták fel a helyzetet - De nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk

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Hat hét óta először csökkent napi 4 millió hordó alá Oroszország tengeri nyersolajexportja, miután az ukrán dróncsapások átmeneti célpontváltása lehetővé tette a finomítók javítását és a feldolgozási és termelési kapacitás növelését. A múlt héten újraindult finomítói támadások ugyanakkor ismét a kivitel emelkedését vetíthetik előre.

A Bloomberg hajómozgási adatai alapján az augusztus 2-ig tartó négy hétben Oroszország napi 3,9 millió hordó nyersolajat szállított tengeri úton,

ami június közepe óta a legalacsonyabb érték.

A csökkenés hátterében az áll, hogy Kijev július második felében a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren közlekedő tartályhajók, valamint a nyugat-oroszországi raktárak támadására helyezte a hangsúlyt. Így a finomítók átmenetileg lélegzethez jutottak, elvégezhették a szükséges javításokat és növelhették a kőolajfeldolgozást, emiatt kevesebb nyersolaj jutott a külpiacokra.

A helyzet azonban gyorsan változhat, mivel

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a drónok a múlt héten ismét a finomítókat vették célba.

A Rosznyeft rjazanyi üzemét nem sokkal az újraindítása után érte találat, miközben a létesítmény egy májusi támadás miatt korábban már mintegy két hónapig állt. Emellett a Lukoil napi 300 ezer hordós kapacitású volgográdi finomítóját, a Basnyeft ufai létesítményeit és a Rosznyeft szaratovi üzemét is csapás érte.

A kulcsfontosságú fekete-tengeri kikötőből, Novorosszijszkból induló szállítmányok a térségbeli biztonsági kockázatok miatt továbbra is jóval a csúcsszintek alatt maradtak. A sarkvidéki murmanszki kikötőből mindössze egyetlen tartályhajó futott ki, ami a rakodási ütemezés számlájára írható.

Az idei átlagos napi export ugyanakkor 3,63 millió hordó, ami 300 ezer hordóval haladja meg a tavalyi éves átlagot, és felülmúlja a 2022-es ukrajnai invázió óta regisztrált összes korábbi év adatát.

A négyhetes átlagos exportbevétel heti 1,69 milliárd dollárra emelkedett augusztus 2-ig, ami 60 millió dolláros növekedést jelent az előző időszakhoz képest. A kisebb kiviteli mennyiséget tehá bőségesen ellensúlyozta az árak emelkedése. A balti kikötőkből szállított Urals kőolaj ára 5,90 dollárral hordónként 59,48 dollárra, a fekete-tengeri szállítmányok ára 5,70 dollárral 58,55 dollárra nőtt, míg a csendes-óceáni ESPO 2,10 dolláros drágulást követően átlagosan 68,23 dolláron forgott.

India továbbra is rekordközeli mennyiségben, napi 2,4 millió hordó körüli ütemben vásárolt orosz kőolajat júliusban,

míg a Kínába tartó szállítmányok napi 1,25 millió hordón stagnáltak. Jelentős volumen, napi mintegy 1,58 millió hordó halad olyan tartályhajókon, amelyek még nem határozták meg a végső célállomást, ami megnehezíti a pontos célország szerinti bontást. Az egyiptomi Mersza el-Hamra kikötőjénél öt Urals-rakomány várakozik horgonyon, a kirakodási idő pedig az év eleji egy hétről másfél hónapra nőtt. A Szingapúrtól keletre található Riau-szigetcsoportnál idén mintegy 30 rakománynyi orosz sarkvidéki nyersolajat raktak át más hajókra, az árnyékflotta ugyanis több esetben a hajók pozíciójának elrejtésével bonyolítja le az átrakási műveleteket.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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