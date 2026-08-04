Hamarosan jöhet a nagy bejelentés: Trump valósággal elárasztja fegyverekkel a fenyegetett szigetet

McCaul, az amerikai képviselőház külügyi bizottságának korábbi elnöke azután nyilatkozott, hogy Laj Csing-tö tajvani elnök a tajpeji elnöki hivatalban kitüntette őt a Ragyogó Csillag Érdemrend nagykeresztjével. A texasi képviselő emlékeztetett rá, hogy tavaly decemberben a kongresszus jóváhagyta a történelem legnagyobb, 11,1 milliárd dollár értékű fegyvereladási csomagját, amely többek között HIMARS rakétarendszereket, Javelin páncéltörő rakétákat és csapásmérő drónokat is tartalmazott. McCaul kijelentette, biztos benne, hogy
az elnök hamarosan egy újabb, 14 milliárd dolláros, kritikus fontosságú védelmi eszközöket tartalmazó csomagot terjeszt a törvényhozás elé.
Az általa említett csomagot jelenleg a Trump-kormányzat vizsgálja, hivatalos kongresszusi értesítésre még nem került sor. Trump a Hszi Csin-pinggel folytatott májusi találkozója után adott interjújában 'nagyon jó tárgyalási eszköznek' nevezte a csomagot a Pekinggel folytatott egyeztetésekben.
A republikánus politikus egyértelművé tette, hogy az amerikai külpolitika nem engedi, hogy a Kínával fenntartott diplomáciai kapcsolatok megakasszák a Tajvannak szánt fegyvereladásokat. Ronald Reagan egykori elnököt idézve kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem egyeztet a Kínai Népköztársasággal a Tajvannak szánt fegyverszállításokról. McCaul az elrettentés fontosságát hangsúlyozta, valamint egy friss ukrajnai látogatásának tapasztalatai alapján kiemelte a dróntechnológia és a gyártási kapacitás jelentőségét. Kérdéses, hogy egy újabb hatalmas fegyvereladásra Peking miképpen reagál, esetleg növelheti-e a nyomást a szigeten.
Laj Csing-tö tajvani elnök megköszönte McCaul támogatását, és megerősítette, hogy Tajvan folytatja védelmi reformjait, fejleszti aszimmetrikus hadviselési képességeit, valamint kiépíti drónhadviselési és védelmi rendszereit. Laj hozzátette, hogy Tajvan a fegyverbeszerzésen túl a közös fejlesztésre és a közös gyártásra is ki kívánja terjeszteni az Egyesült Államokkal való együttműködést.
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