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Hiába húzta el a mézesmadzagot Trump Ukrajna előtt, Amerika most újra visszakozik nagy ígéretéből
Globál

Hiába húzta el a mézesmadzagot Trump Ukrajna előtt, Amerika most újra visszakozik nagy ígéretéből

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Nem születik meg a tél előtt az Egyesült Államok és Ukrajna közötti megállapodás a Patriot elfogórakéták közös gyártásáról – jelentette ki Matthew Whitaker, az USA NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott, augusztus 3-án sugárzott interjújában.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Whitaker elmondta, hogy a PAC-3 típusú Patriot elfogórakétákra szigorú amerikai exportellenőrzési szabályok vonatkoznak, így azokat jelenleg kizárólag amerikai gyártók állíthatják elő az Egyesült Államok területén.

A hosszútávú gyártásról szóló megegyezés nem születik meg a tél előtt. Úgyhogy továbbra is dolgozunk rajta

– mondta Whitaker.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Washington vizsgálja a szélesebb körű védelmi együttműködés lehetőségeit mind Ukrajnával, mind az európai szövetségesekkel a kapacitások bővítése érdekében.

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A nagykövet hangsúlyozta, hogy a hosszú távú gyártási megállapodás megkötéséig elsődleges fontosságú Ukrajna mielőbbi ellátása légvédelmi eszközökkel a téli időszak előtt – akár a többletkészletekkel rendelkező szövetségesek szállításai révén, akár az amerikai gyártási kapacitások növelésével.

A nyilatkozat annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a Trump-kormányzat az elmúlt hetekben ellentmondásos jelzéseket küldött a kérdésben. Donald Trump elnök a július 8-i NATO-csúcson még úgy fogalmazott, hogy az USA megadja Kijevnek a gyártási engedélyt, július 31-én azonban visszakozott, és kijelentette, hogy végleges döntés nem született, mivel az érzékeny haditechnológia átadása nagy lépés lenne.

A Patriot-rendszerek jelentik Ukrajna egyetlen bevált védelmi eszközét az orosz ballisztikus rakétákkal szemben,

amelyeket Moszkva az utóbbi hetekben egyre gyakrabban vet be a nagyszabású csapásai során. Kijev emiatt ismételten sürgette nyugati partnereit a Patriot-rendszerek és az elfogórakéták szállításának felpörgetésére, miközben Oroszország a közelgő tél előtt fokozza légi hadműveleteit.

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Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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