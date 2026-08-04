Igazi világháborús ritkaság került elő a Duna alól kiváló állapotban – A visszavonuló németek hagyhatták itt

Járókelők lettek figyelmesek egy, a Batthyány téri rakpart sziklái alól kilógó motorkerékpár villájára, majd a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) helyszínre kiérkező munkatársai tárták fel a helyszínt, ahol egy jó állapotban megmaradt német DKW NZ 350-1 motorkerékpárra bukkantak.

Ezt a típust 1944 tavaszán kezdték el gyártani, elődje 1939-től volt a német haderő, a Wehrmacht alaptípusa a motorkerékpárok terén.

A rendkívüli háborús kincset kutatóhajó segítségével emelték ki, majd a HM HIM Kerepesi úti hangárába szállították, ahol a következő hetekben az előkerült kísérőleletekkel együtt megkapja a szükséges tisztítást és állagmegóvást.

A motorkerékpár mellett mintegy hat, hordozókeretben lévő német tányérakna, tíz német TMi–35 akna, valamint kézigránát- és tüzérségigránát- maradványok is előkerültek.

A kísérőleletek sokfélesége miatt valószínűsíthető, hogy egy „háborús hulladékgödör” bukkant elő a vízből, amelybe az ostrom után egyaránt beleszórták a hulladékot és a hadianyagot.

Az első órákban főként német és orosz gyalogsági lőszerek, állatcsontok és civil kerámiák kerültek elő.

A kiemelt motorkerékpár alatt emberi maradványokra is bukkantak a HM HIM munkatársai, amelyekről – a leletanyag alapján – feltételezhető volt, hogy katonai vonatkozásúak, a II. világháború időszakából. A magyar hadisírgondozók megkezdték az emberi maradványok vizsgálatát, de mivel kiderült, hogy német katonákról van szó, a helyszínt átadták a német partnerszervezet, a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) magyarországi exhumálásokért felelős kollégája részére.

Címlapkép: Egy DKW NZ 250 német motorkerékpár a sztálingrádi csatáról szóló kiállításon az oroszországi Volgográdban. Forrás: Elizaveta Becker/ullstein bild via Getty Images