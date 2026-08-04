Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz – jelentette ki Valerij Zaluzsnij ukrán tábornok, egykori főparancsnok.

Jól ismerem a NATO-t. 12 évig azon dolgoztam, hogy elérjük a NATO-sztenderdeket, minden évben végighallgattam a meséiket arról, hogy hamarosan csatlakozhatunk a NATO-hoz. Sajnálom, de soha nem fogunk csatlakozni hozzájuk!

– idézi Zaluzsnij szavait az Ukrainszka Pravda.

A volt ukrán parancsnok, jelenlegi londoni nagykövet azt mondta:

szerinte a NATO elavult rendszer, működése az 1940-es évek doktrínáin alapul, szerinte ezt „lehetetlen összeegyeztetni az ukrán haderő fejlettségével.”

A NATO valószínűleg úgy marad, ahogy most van, legalább 12 év kell ahhoz, hogy végigjárják az utat, amit Ukrajna már végigjárt és elérjék legalább az Oroszországi Föderáció szintjének felét”

– mondta Zaluzsnij, valószínűleg technológiai fejlettségre utalva.

Hozzátette: igaz ezektől függetlenül, hogy a NATO rendelkezik olyan képességekkel, melyekkel Ukrajna nem, ilyen például az űrképesség és a ballisztikus rakétavédelmi rendszerek.

Javasolta ugyanakkor:

Ukrajna csatlakozzon olyan szövetségekhez, melyek hatékonyabbak a NATO-nál, ilyen lehet például egy európai védelmi szövetség.

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