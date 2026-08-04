  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Kína arra fogad, hogy Donald Trumpot nem zavarja Amerika ázsiai szövetségeseinek megfélemlítése

„Bolondot csinálnak belőlünk” – panaszkodott Gilbert Teodoro junior, a Fülöp-szigetek védelmi minisztere újságírók előtt július 23-án Manilában. Három nappal korábban a kínai parti őrség tagjait filmezték le, amint evezőkkel támadtak fülöp-szigeteki tengerészekre egy haditengerészeti hajó fedélzetén, a Dél-kínai-tengeren fekvő, mindkét ország által magának követelt Second Thomas-zátonynál. A rövid dulakodás után a rövidnadrágot és pólót viselő fülöp-szigetekiek visszaverték a haditengerészeti egyenruhát és narancssárga láthatósági mellényt viselő kínai parti őröket. Két fülöp-szigeteki sérülést szenvedett, és kórházba került.
Minden héten új cikkek a The Economist-ból
Minden héten új cikkek a The Economist-ból Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született. Cikkek a nemzetközi sajtó élvonalából, a Portfolio válogatásában. Minden cikk ide kattintva érhető el.

Az incidens csupán egy volt abból a sorozatból, amely az elmúlt időszakban az ázsiai szigetvilág mentén zajlott, és amely egy egyre agresszívebb Kína képét rajzolja ki. Márciusban egy ausztrál helikopter – amely az ENSZ Észak-Korea elleni szankcióinak betartatásában vett részt – veszélyes kínai légi elfogásról számolt be a Sárga-tenger fölött.

Július elején Kína ballisztikus rakétát indított egy tengeralattjáróról a Dél-kínai-tengeren, a Fülöp-szigetek felett átívelve, a Dél-Csendes-óceán irányába. Csupán egy nappal a Second Thomas-zátonynál történt összecsapás előtt pedig kínai hajók éleslövészeti gyakorlatot tartottak Japán kizárólagos gazdasági övezetében, a Fülöp-szigetektől keletre.

Az agresszív fellépések e felfutása nem véletlenszerű.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility