Kína arra fogad, hogy Donald Trumpot nem zavarja Amerika ázsiai szövetségeseinek megfélemlítése

Az incidens csupán egy volt abból a sorozatból, amely az elmúlt időszakban az ázsiai szigetvilág mentén zajlott, és amely egy egyre agresszívebb Kína képét rajzolja ki. Márciusban egy ausztrál helikopter – amely az ENSZ Észak-Korea elleni szankcióinak betartatásában vett részt – veszélyes kínai légi elfogásról számolt be a Sárga-tenger fölött.
Július elején Kína ballisztikus rakétát indított egy tengeralattjáróról a Dél-kínai-tengeren, a Fülöp-szigetek felett átívelve, a Dél-Csendes-óceán irányába. Csupán egy nappal a Second Thomas-zátonynál történt összecsapás előtt pedig kínai hajók éleslövészeti gyakorlatot tartottak Japán kizárólagos gazdasági övezetében, a Fülöp-szigetektől keletre.
Az agresszív fellépések e felfutása nem véletlenszerű.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés