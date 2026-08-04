Kína arra fogad, hogy Donald Trumpot nem zavarja Amerika ázsiai szövetségeseinek megfélemlítése

„Bolondot csinálnak belőlünk” – panaszkodott Gilbert Teodoro junior, a Fülöp-szigetek védelmi minisztere újságírók előtt július 23-án Manilában. Három nappal korábban a kínai parti őrség tagjait filmezték le, amint evezőkkel támadtak fülöp-szigeteki tengerészekre egy haditengerészeti hajó fedélzetén, a Dél-kínai-tengeren fekvő, mindkét ország által magának követelt Second Thomas-zátonynál. A rövid dulakodás után a rövidnadrágot és pólót viselő fülöp-szigetekiek visszaverték a haditengerészeti egyenruhát és narancssárga láthatósági mellényt viselő kínai parti őröket. Két fülöp-szigeteki sérülést szenvedett, és kórházba került.

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Az incidens csupán egy volt abból a sorozatból, amely az elmúlt időszakban az ázsiai szigetvilág mentén zajlott, és amely egy egyre agresszívebb Kína képét rajzolja ki. Márciusban egy ausztrál helikopter – amely az ENSZ Észak-Korea elleni szankcióinak betartatásában vett részt – veszélyes kínai légi elfogásról számolt be a Sárga-tenger fölött.

Július elején Kína ballisztikus rakétát indított egy tengeralattjáróról a Dél-kínai-tengeren, a Fülöp-szigetek felett átívelve, a Dél-Csendes-óceán irányába. Csupán egy nappal a Second Thomas-zátonynál történt összecsapás előtt pedig kínai hajók éleslövészeti gyakorlatot tartottak Japán kizárólagos gazdasági övezetében, a Fülöp-szigetektől keletre.

Az agresszív fellépések e felfutása nem véletlenszerű.