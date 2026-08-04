Kritikus helyen ért támadás egy indiai hajót

Lövedék talált el és süllyesztett el egy indiai hajót a jemeni vizek közelében
– közölte India hajózási minisztere kedden az X közösségi platformon. A fedélzeten tartózkodó mind a 14 tengerészt biztonságban kimentette a jemeni parti őrség.
A miniszter beszámolója szerint a találat következtében a hajó felborult, majd elsüllyedt. A mentőakció gyorsan lezajlott, így a legénység minden tagja sértetlenül megúszta az incidenst. A támadás körülményeiről és az elkövetők kilétéről egyelőre nem közöltek részleteket.
Forrás: Reuters
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