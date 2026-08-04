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Kritikus helyen ért támadás egy indiai hajót
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Kritikus helyen ért támadás egy indiai hajót

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Lövedéktalálat ért és süllyesztett el egy indiai hajót a jemeni vizek közelében – közölte India hajózási minisztere az X közösségi platformon.

Lövedék talált el és süllyesztett el egy indiai hajót a jemeni vizek közelében

– közölte India hajózási minisztere kedden az X közösségi platformon. A fedélzeten tartózkodó mind a 14 tengerészt biztonságban kimentette a jemeni parti őrség.

A miniszter beszámolója szerint a találat következtében a hajó felborult, majd elsüllyedt. A mentőakció gyorsan lezajlott, így a legénység minden tagja sértetlenül megúszta az incidenst. A támadás körülményeiről és az elkövetők kilétéről egyelőre nem közöltek részleteket.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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