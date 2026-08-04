Kritikus szintre süllyedt a Duna: háborús roncsok bukkantak elő, még fel nem robbant gránátokkal

Az alacsony vízállás miatt ismét felszínre kerültek a második világháborús német hajóroncsok a Duna szerbiai szakaszán, Prahovónál. A roncsok komoly veszélyt jelentenek a hajózásra: a hat kilométeres szakaszon mindössze egy 50 méteres szűk csatornán lehet közlekedni, a hajótestekben pedig fel nem robbant lőszerek is találhatók.

Az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna szerbiai szakaszán,

a román határhoz közeli Prahovónál. Ez legutóbb négy évvel ezelőtt történt, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása.

A csaknem nyolcvan éve a folyó fenekén nyugvó hajótestek nemcsak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. A Duna ezen a szakaszon fontos nemzetközi vízi útvonal, amelyen a Fekete-tenger felől érkező hajók a prahovói kikötő felé közlekednek, ezért a roncsok komoly akadályt jelentenek a hajóforgalom számára.

Walter Stettner Ritter von Grabenhofen altábornagy parancsára a német haderő 1944. szeptember 5-7. között a német Fekete-tengeri Flotta mintegy 200 hajóját süllyesztette el, amikor az a Vörös Hadsereg elől vonult vissza.

A hajóroncsok az utóbbi nyolc évtizedben megnehezítették a folyami hajózást a Vaskapu-szoros utáni szakaszon, a hajókon ugyanis még fel nem robbant gránátok is vannak, illetve a roncsok - még magas vízállás mellett is - ellehetetlenítik a hajózást bizonyos részeken. A roncsok miatt a folyó hat kilométeres szakaszán csak egy szűk, 50 méteres csatornán lehet hajózni, ezért a szembejövő hajók gyakran több órát is várakoznak, kerülésre vagy kitérésre ugyanis nincs lehetőség. A navigációs térképeken a Duna szerb-román határon található szakaszát fehér színnel jelzik, ami azt jelenti, hogy feltérképezetlen területről van szó.

Az utóbbi húsz évben többször is felmerült, hogy kiemelik a második világháborús hajókat a folyóból, ám pénzhiány miatt ez csak néhány éve kezdődött el. Az Európai Unió 2022-ben 16 millió eurót (5,8 milliárd forint) biztosított erre a célra.

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