  • Megjelenítés
FONTOS Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Lebombázták az oroszok Szumit, betörtek Dobropillijába Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról kedden
Globál

Lebombázták az oroszok Szumit, betörtek Dobropillijába Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról kedden

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Súlyos orosz légicsapás érte az éjjel Szumi városát, legalább egy ember meghalt. Az oroszok Pokrovszk elfoglalása után mennek tovább: elérték Putyin csapatai Dobropilliját, melyet az ukrán erők hidfőállásként használtak Pokrovszk védelméhez. Irán majdnem megtámadta Ukrajnát, de lefújták a csapást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Megosztás

Kimondta Zaluzsnij: Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz, kár is ezen erőlködni

Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz – jelentette ki Valerij Zaluzsnij ukrán tábornok, egykori főparancsnok.

Tovább a cikkhez
Kimondta Zaluzsnij: Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz, kár is ezen erőlködni
Megosztás

Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország – Az utolsó pillanatban fújták le az akciót

Irán elismerte, hogy meg akarták támadni Ukrajnát, de lefújták a katonai akciót, mert Kijev elnézést kért.

Tovább a cikkhez
Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország – Az utolsó pillanatban fújták le az akciót
Megosztás

Török hajót támadtak meg az ukrán drónerők

Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült - közölte a török tengerészeti főigazgatóság hétfőn este.

A tájékoztatás szerint a törökországi Samsunba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre (37 kilométer) Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás.

Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. Ezúttal egy török teherhajót ért találat. A török hatóság ugyan nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűz ütött ki a kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén.

A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében.

(MTI)

Megosztás

Lebombázták az oroszok Szumit, betörtek Dobropillijába Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Címlapkép forrása: Dmytro Larin/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: csak idő kérdése Paks teljes leállása, de a kormány nem fogja korlátozni a lakossági fogyasztást
Lendületet venne a forint, fontos adatok érkeztek Amerikából
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility