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Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden
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Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden

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Súlyos orosz légicsapás érte az éjjel Szumi városát, legalább egy ember meghalt. Az oroszok Pokrovszk elfoglalása után mennek tovább: elérték Putyin csapatai Dobropilliját, melyet az ukrán erők hidfőállásként használtak Pokrovszk védelméhez. Irán majdnem megtámadta Ukrajnát, de lefújták a csapást. Hajnalban jelentős ukrán támadás érte Moszkvát: legalább öt ember meghalt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
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Hiába húzta el a mézesmadzagot Trump Ukrajna előtt, Amerika most újra visszakozik nagy ígéretéből

Nem születik meg a tél előtt az Egyesült Államok és Ukrajna közötti megállapodás a Patriot elfogórakéták közös gyártásáról – jelentette ki Matthew Whitaker, az USA NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott, augusztus 3-án sugárzott interjújában.

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Hiába húzta el a mézesmadzagot Trump Ukrajna előtt, Amerika most újra visszakozik nagy ígéretéből
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Ukrán légvédelmi jelentés

136 drónt és egy ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen Oroszország az éjjel, a légvédelem 117 drónt lőtt le.

(Ukrinform)

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Három halálos áldozata is van a Szumi elleni csapásnak

Eddig három halálos áldozatot azonosítottak Szumiban az ukrán hatóságok az orosz haderő légitámadása után, egy nő és két gyermeke vesztette életét.

(Ukrinform)

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Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat

Öt ember életét vesztette, további hat pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán dróntámadás során - közölte Andrej Vorobjov kormányzó kedden a Telegram-csatornáján.

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Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
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Kimondta Zaluzsnij: Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz, kár is ezen erőlködni

Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz – jelentette ki Valerij Zaluzsnij ukrán tábornok, egykori főparancsnok.

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Kimondta Zaluzsnij: Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz, kár is ezen erőlködni
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Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország – Az utolsó pillanatban fújták le az akciót

Irán elismerte, hogy meg akarták támadni Ukrajnát, de lefújták a katonai akciót, mert Kijev elnézést kért.

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Úgy néz ki, igaz a hír: majdnem megtámadta Ukrajnát egy újabb ország – Az utolsó pillanatban fújták le az akciót
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Török hajót támadtak meg az ukrán drónerők

Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült - közölte a török tengerészeti főigazgatóság hétfőn este.

A tájékoztatás szerint a törökországi Samsunba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre (37 kilométer) Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás.

Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. Ezúttal egy török teherhajót ért találat. A török hatóság ugyan nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűz ütött ki a kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén.

A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében.

(MTI)

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Lebombázták az oroszok Szumit, betörtek Dobropillijába Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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