Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden

Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült - közölte a török tengerészeti főigazgatóság hétfőn este.

A tájékoztatás szerint a törökországi Samsunba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre (37 kilométer) Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás.

Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. Ezúttal egy török teherhajót ért találat. A török hatóság ugyan nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűz ütött ki a kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén.

A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében.

(MTI)