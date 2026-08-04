Megdöbbentő számok szivárogtak ki az ATACMS-rakétarendszerről: nagy bajba kerülhet Amerika

Az Egyesült Államok az Irán elleni, öt hónapja tartó háborúban szinte teljesen felélte nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak – köztük az ATACMS és a PrSM rendszerek – globális készleteit, derül ki a Reuters értesüléseiből. A helyzet komoly kétségeket vet fel az amerikai haderő jövőbeli konfliktusokra való felkészültségével kapcsolatban.

Az Egyesült Államok az Irán elleni, immár öt hónapja tartó háborúban szinte teljesen felélte nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak globális készleteit

– derül ki a Reuters értesüléseiből, amelyek komoly kétségeket vetnek fel az amerikai haderő jövőbeli konfliktusokra való felkészültségével kapcsolatban.

Az érintett fegyverek elsősorban a szárazföldi erők föld-föld indítású eszközei, köztük az ATACMS (Army Tactical Missile System) és az azt felváltani hivatott, újabb generációs PrSM (Precision Strike Missile). Három, a belső adatokat ismerő forrás szerint

ezekből a darabonként egymillió dollárnál is drágább rakétákból "gyakorlatilag az összeset" felhasználták.

A készletek ilyen mértékű leapadása korábban nem volt nyilvános. A nagy hatótávolságú precíziós rakéták az amerikai hadsereg arzenáljának kulcsfontosságú elemei, mivel biztonságos távolságból teszik lehetővé a célpontok megsemmisítését, így egy esetleges Kína elleni konfliktusban különösen értékesek lennének.

A készlethiány azt jelenti, hogy amennyiben Donald Trump elnök újabb nagyszabású támadást indítana Irán ellen, nagyobb mértékben kellene a kockázatosabb, pilótás bombázóbevetésekre támaszkodnia. Az ügy ismerői szerint az adminisztráción belül az elmúlt héten feszült egyeztetések zajlottak arról, meddig folytathatók az iráni csapások anélkül, hogy a készletek a más válsághelyzetekre való reagálási képességet veszélyeztető szintre csökkennének. Több forrás szerint a katonai vezetők hetekkel ezelőtt figyelmeztették az elnököt a védelmi fegyverek – köztük a ballisztikus rakéták ellen hatékony Patriot elfogórakéták – készleteinek megcsappanására is.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) múlt héten közzétett jelentése szerint február és július között a Patriot elfogórakéták mintegy 65 százalékát felhasználták, a THAAD ballisztikusrakéta-elfogók készlete pedig legalább 38 százalékkal csökkent a háború kezdete óta. A Reuters forrásai megerősítették, hogy ezek a számok összhangban vannak a belső amerikai adatokkal. Az egyik forrás szerint emellett a haditengerészet Tomahawk cirkálórakétáinak globális készletének is közel a felét elhasználták már.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images