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Megjött a bejelentés, amire a fél világ várt: karnyújtásnyira lehet a megállapodás Irán és Amerika közt
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Megjött a bejelentés, amire a fél világ várt: karnyújtásnyira lehet a megállapodás Irán és Amerika közt

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Az Egyesült Államok és Irán közvetítőkön keresztül tárgyalnak, a két ország közti megállapodás közel lehet – közölte a katari külügyminisztérium.

Madzsid Al-Anszári szóvivő annyit mondott a sajtónak, hogy igaz, hogy „zajlanak az erőfeszítések,” melyek célja az iráni-amerikai háború lezárása és hogy a felek „diplomáciai megoldást” keresnek.

Arra is kitért, hogy

„egyes vázlatok nyelvezete elkészült”, ezekből lehetnek később olyan megállapodások, melyek fegyvernyugváshoz, illetve a Hormuzi-szoros újranyitásához vezethetnek.

A szóvivő azt is megerősítette, hogy Omán és Irán is tárgyalnak a Hormuzi-szoros megnyitásáról és a két ország közt is közel a megállapodás. Reggeli sajtóhírek szerint a két ország díjat akar kivetni a Hormuzi-szoroson áthaladó teherforgalomra, erről fognak megállapodni.

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Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

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