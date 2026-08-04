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Megszólalt a riadó, felszálltak a lengyel vadászgépek
Globál

Megszólalt a riadó, felszálltak a lengyel vadászgépek

MTI
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Újabb aggasztó incidens történt a Balti-tenger térségében: néhány napon belül immár harmadszor kellett riasztani a lengyel légierőt orosz katonai repülőgépek miatt. Bár a lengyel légteret ezúttal sem sértették meg, a sorozatos esetek egyre komolyabb biztonsági kockázatra utalnak a NATO keleti szárnyán.

Néhány napon belül harmadszor riasztották a lengyel légierőt orosz felderítő repülőgépek miatt a Balti-tenger térségében

- közölte kedden Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter az X-en.

A tájékoztatás szerint a legutóbbi ilyen incidens során egy IL-20-as felderítő repülőgépet észleltek a lengyelországi Koszalintól 56 kilométerre északkeletre. A miniszter tudatta: két lengyel harci repülőgépet riasztottak. Kosiniak-Kamysz közölte azt is, hogy a lengyel légteret az orosz gép nem sértette meg.

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